Меры по обеспечению прозрачного ценообразования на рынках усиливают в Казахстане

Минторговли в рамках исполнения поручения Премьер-министра активизировало работу по сокращению непродуктивного посредничества на рынках страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет торговли ведомства

Как уточняется, фокус сделан на выстраивании прозрачных товаропроводящих цепочек и устранении факторов, влияющих на необоснованный рост цен.



16 апреля председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев провёл выездное совещание в городе Туркестан с участием владельцев рынков и администраций торговых объектов Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкент.



В рамках совершенствования Правил внутренней торговли на законодательном уровне проведено разграничение розничных реализаторов и оптовых поставщиков. Тем самым упорядочен состав участников закупочного процесса и ограничено участие непродуктивных посредников — субъектов, не создающих добавленной стоимости в цепочке поставок, но влияющих на конечную цену для потребителя.



Председатель Комитета обратил особое внимание владельцев рынков на необходимость строгого соблюдения требований законодательства. Ключевым элементом является обязательное ведение деятельности с использованием информационных систем, в которых должны фиксироваться все договоры с продавцами, арендные платежи и условия торговли.

Именно отсутствие прозрачного цифрового учёта создаёт предпосылки для искажения реальных оборотов, неформальных расчётов и появления непродуктивных посредников. В этой связи контрольные меры в первую очередь ориентированы на субъекты, игнорирующие работу в информационных системах.



По словам Ернура Жаутикбаева, по стране уже начата комплексная работа на рынках, в первую очередь в оптовом сегменте. В работу вовлечены органы государственных доходов, внутренних дел, антимонопольный орган и местные исполнительные органы, координацию осуществляет МТИ. Также усиливается применение инструментов налогового администрирования, включая хронометраж торговой деятельности, позволяющий объективно сопоставить фактические обороты с декларируемыми и выявить признаки теневого оборота.



По итогам контрольных мероприятий территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей выдают предписания об устранении нарушений.

В части неисполнения требований по обязательному использованию информационных систем предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а также применение более жёстких мер реагирования в установленном законом порядке, вплоть до рассмотрения вопроса в судебном порядке.

«Рынок – это не территория для непрозрачных схем. Каждый участник должен работать в правовом поле. Любая торговая деятельность должна быть прозрачной и цифровизированной. Работа вне информационных систем – прямая зона риска для теневой экономики и ценовых искажений. Если участники рынка не готовы работать по установленным правилам, государство будет последовательно применять весь предусмотренный законодательством инструментарий реагирования», – подчеркнул Ернур Жаутикбаев.

В каждом регионе функционируют региональные комиссии под председательством заместителей акимов областей, ответственные за анализ товаропроводящих цепочек. На их площадках рассматриваются конкретные схемы поставок, выявляются непродуктивные посредники и принимаются решения по их исключению. Вместе с тем отмечено, что в ряде регионов работа комиссий носит формальный характер и не даёт должного эффекта.

С начала года по стране проведено порядка 316 заседаний региональных комиссий, по итогам которых из торговых цепочек исключено 73 посреднических звеньев. Комитет торговли поручил акиматам обеспечить практическую результативность данной работы и усилить контроль за формированием прозрачных и эффективных цепочек поставок. Реализация указанных мер направлена на снижение доли теневой экономики, формирование добросовестной конкурентной среды и обеспечение справедливых цен для населения. В завершение рабочего визита в Туркестанскую область Ернур Жаутикбаев посетил стабилизационный фонд, социальные магазины и ряд рынков региона. Подобные выездные кустовые совещания будут проводиться на системной основе в разрезе регионов страны, с охватом отдельных территориальных групп для адресного рассмотрения вопросов торговой инфраструктуры и ценообразования.