Также аргентинец в этом году стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

Фото: championat.com

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Как отмечается, Месси привёл свою сборную к первому за 36 лет триумфу на чемпионате мира, став лучшим игроком турнира. В финальном матче Аргентина встречалась со сборной Франции и одержала победу в серии пенальти (4:2). Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами (3:3).

На турнире Месси забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе - в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель забивал в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти), Хорватии (3:0) и дважды - в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). При этом 4 гола нападающий забил с 11-метровой отметки.

Также аргентинец в этом году стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.