Как сообщили в палате предпринимателей «Атамекен» Восточно-Казахстанской области, такое партнерство получило отражение в специальном меморандуме, подчеркивая добрую волю представителей торговли, дистрибьюторов и компаний-производителей. Для небольших предприятий именно выход в розничные сети является важнейшим условием роста, а с успешностью производителей в свою очередь напрямую связано развитие внутреннего рынка.

Владельцам коммерческих точек также напомнили о нормах Закона «О регулировании торговой деятельности», запрещающих дискриминационные условия для поставщиков. В соответствии с меморандумом теперь, если от бизнеса поступит сигнал о препонах для отечественных товаров, на него обязательно отреагируют в акимате и палате предпринимателей.