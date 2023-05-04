Местные паблики всколыхнула новость: на дорогах Жетысу начинают функционировать новые камеры автоматической системы фиксации VIDAR
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Сразу 10 аппаратов установлено на аварийно-опасных участках по трассе Алматы – Оскемен, Талдыкорган – Уштобе и на дорогах областного центра. О точках размещения камер и максимально разрешенной скорости в этих местах департамент полиции области Жетысу известил граждан заблаговременно. Это, собственно, и стало причиной настоящей интернет-битвы.