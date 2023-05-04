Местные паблики всколыхнула новость: на дорогах Жетысу начинают функционировать новые камеры автоматической системы фиксации VIDAR

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Сразу 10 аппаратов установлено на аварийно-опасных участках по трассе Алматы – Оскемен, Талдыкорган – Уштобе и на дорогах областного центра. О точках размещения камер и максимально разрешенной скорости в этих местах департамент полиции области Жетысу известил граждан заблаговре­менно. Это, собственно, и стало причиной настоящей интернет-битвы.

Фото: kazpravda.kz

Комментаторы разделились на два непримиримых лагеря. «Какая хорошая новость! Почаще надо развешивать эти камеры, страшно на дорогу выйти, летают, как угорелые», – удовлетворенно пишут одни пользователи. «Лучше бы дороги ремонтировали, яма на яме, все ДТП от этого, а они только и умеют штрафовать», – возмущаются другие. И в этой битве мнений вряд ли удастся определить победителя – обе стороны правы по-своему.

Статистика первого квартала года удручает: в области зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 23 человека и 134 получили различные травмы. Почти треть из этих аварий, унесших семь жизней, случились из-за превышения скорости. Тут уж на ямы не спишешь… Но и они вносят лепту в печальные данные.

После зимы дороги «усыпаны» ухабами, размеры и глубина которых «удивляют» ходовку своим разнообразием. А ямочный ремонт в Талдыкоргане, к примеру, начался буквально неделю назад. Процесс этот, как известно, долгий и мучительный для автолюбителей: сначала ямы превращаются в большие прямоугольники, на дорогах – скопление спецтехники, а другие участники движения вынуждены ездить по встречной полосе. Потом дороги станут лучше, но опять-таки далекими от идеала. Капитальный ремонт – тоже та еще боль водителей: тогда обычно целые улицы надолго выпадают из «жизни». А это заторы на других дорогах со всеми вытекающими…

Такая история, к сожалению, актуальна для всех населенных пунктов в любом регионе страны.

Но вернемся к нашим автомобилис­там и камерам, которые неустанно следят за ними. По последним данным, за те же три месяца нынешнего года различными системами видеофиксации на дорогах области было выявлено 14 814 нарушений. Если условно разделить это число на 90 дней, то выходит по 164 факта несоблюдения ПДД еже­дневно. Нарушители получили «писем счастья» на общую сумму более чем в 345 млн тенге. Камеры все снимают, однако безопаснее на дорогах не становится. Как повлияет новая дополнительная автоматическая система фиксации VIDAR (читайте: штрафы) на эту ситуацию, покажет время.

Вспомнилась еще история от инструктора, с которым сама осваивала вождение. Он рассказывал, что во время обучения в автошколе положенные 50 часов практики за рулем проезжают считанные курсанты. Большинство после двух-трех занятий с инструктором переходят на «самообучение». Правда, добавил тогда мой учитель, и экзамен на права с первого-второго раза сдают те же самые редкие экземпляры.

Причина в таком пренебрежительном отношении к практике проста: занятия с инструктором в стоимость учебы в автошколе не входят. И каждый час езды за рулем, в чистом виде которой выходит минут 40–45, курсант оплачивает отдельно. У нас стои­мость услуги колеблется от 2 500 до 3 500 тенге. Умножьте на 50? А если учесть, что и на теорию вождения тоже зачастую ходят через раз…

«Среди всех водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% составляют самоучки, не прошедшие обучение в автошколах», – гласит статистика МВД РК. Напрашивается вопрос: может, нужны не только обновленные дороги и камеры, но и другая система подготовки водителей? И одно другому тут точно не помешает.

#Жетысу #ПДД #дороги #камеры #VIDAR

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