Месяц трезвости: предприниматели отказались от продажи спиртного в СКО

Местные жители позитивно восприняли данную инициативу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, в селе Карагаш Абайского сельского округа Тайыншинского района участковый инспектор полиции, имам и аксакалы предложили предпринимателям на время священного для мусульман месяца Рамазан отказаться от реализации спиртного.
Вместе они провели беседы с владельцами магазинов, имеющих лицензию на торговлю алкоголем. Предприниматели положительно отнеслись к предложению старейшин.
Стоит отметить, что в Карагаше алкоголь уже давно не пользуется большим спросом. По словам майора полиции Бекбулатова, в прошлом и начале нынешнего года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, а с 2019 года — ровно столько он обслуживает округ — в Карагаше не было ни одного преступления, совершенного в состоянии опьянения.
Также Руслан Бекбулатов отмечает, что аксакалы хорошо знают о положительном опыте полного отказа некоторых североказахстанских сел от спиртного и рассчитывают присоединить родной Карагаш к списку непьющих сел СКО.