Месяц трезвости: предприниматели отказались от продажи спиртного в СКО

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Как уточняется, в селе Карагаш Абайского сельского округа Тайыншинского района участковый инспектор полиции, имам и аксакалы предложили предпринимателям на время священного для мусульман месяца Рамазан отказаться от реализации спиртного.

Вместе они провели беседы с владельцами магазинов, имеющих лицензию на торговлю алкоголем. Предприниматели положительно отнеслись к предложению старейшин.

Стоит отметить, что в Карагаше алкоголь уже давно не пользуется большим спросом. По словам майора полиции Бекбулатова, в прошлом и начале нынешнего года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, а с 2019 года — ровно столько он обслуживает округ — в Карагаше не было ни одного преступления, совершенного в состоянии опьянения.

Также Руслан Бекбулатов отмечает, что аксакалы хорошо знают о положительном опыте полного отказа некоторых североказахстанских сел от спиртного и рассчитывают присоединить родной Карагаш к списку непьющих сел СКО.

