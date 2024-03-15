Месяц трезвости: предприниматели отказались от продажи спиртного в СКО

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Местные жители позитивно восприняли данную инициативу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в селе Карагаш Абайского сельского округа Тайыншинского района участковый инспектор полиции, имам и аксакалы предложили предпринимателям на  время священного для мусульман месяца Рамазан отказаться от реализации спиртного.

Вместе они провели беседы с владельцами магазинов, имеющих лицензию на торговлю алкоголем. Предприниматели положительно отнеслись к предложению старейшин.

Стоит отметить, что в Карагаше алкоголь уже давно не пользуется большим спросом. По словам майора полиции Бекбулатова, в прошлом и начале нынешнего года в селе не было зарегистрировано ни одного преступления, а с 2019 года — ровно столько он обслуживает округ — в Карагаше не было ни одного преступления, совершенного в состоянии опьянения.

Также Руслан Бекбулатов отмечает, что аксакалы хорошо знают о положительном опыте полного отказа некоторых североказахстанских сел от спиртного и рассчитывают присоединить родной Карагаш к списку непьющих сел СКО.
 

#СКО #отказ #спиртное

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