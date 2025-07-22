Как подчеркнул аким, в этом году профессиональный праздник «творцов металла» проходит в объявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым Год рабочих профессий. И это придает ему особую значимость. Трудовые династии, высокая культура производства и преданность делу – визитная карточка металлургии востока страны. Отрасль является экономическим фундаментом региона, обеспечивает индустриаль­ное развитие и социальную стабильность.

– Металлург – одна из самых уважаемых и значимых профессий в нашей республике, – отметил аким. – Восточный Казахстан – сердце цветной металлургии страны. На наш регион приходится почти 100 процентов выпуска необработанного цинка и 70 процентов аффинированного серебра.

Только компания «Казцинк» объединяет более 29 тыс. работников – это огромная команда профессионалов, во многом обеспечивающая стабильность и развитие отрасли. Проекты, которые осуществляют предприятия горно-металлургичес­кой отрасли, а также производственная дисциплина будут и дальше работать на экономику области и страны.

В ходе торжественного мероприятия ряд профессионалов отрасли, замечательные специа­листы получили государственные награды. Орден «Құрмет» вручен инженеру-гидротехнику коммунального государственного предприятия «Шығыс су қоймалары» Мирзану Иманжанову. Орденом III степени «Еңбек Даңқы» награждены горный мастер шахты «Артемьевская» ТОО «Востокцветмет» Сериккан Тулеубаев и плавильщик медного завода ТОО «Казцинк» Казез Бекшентаев. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен машинист погрузочной техники на Малеевском руднике «Казцинка» Руслан Карыкбаев.

Кроме того, благодарственными письмами акима области поощрены трое металлургов Ульбинского металлургического завода – Михаил Матренин, Оразалы Жетенов, Юрий Куликов. Также благодарностями отмечены плавильщик цеха № 12 Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината Азамат Кожахметов, машинист скреперной лебедки Иртышского рудника Нурлан Есимбеков и машинист Артемьевского рудника «Востокцветмета» Архат Копжасаров.

Глава Восточно-Казахстанской области поблагодарил всех металлургов за самоотверженный труд, пожелал им дальнейших профессиональных успехов.

– Вы своим опытом и преданностью профессии формируете прочную основу промышленного развития Восточного Казахстана, – заключил Нурымбет Сактаганов. – Пусть ваш труд будет безопасным, достойно оцененным, а каждый день – результативным.

В День металлурга в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае, Глубоковском и Шемонаихинском районах, где исторически действуют горно-металлургические производства Рудного Алтая, состоялись яркие праздничные мероприятия в семейном формате, а также концерты с участием отечественных и зарубежных звезд.