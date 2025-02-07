Метели и осадки ожидаются на выходных в Казахстане

Погода
50

На большей части страны прогнозируется неустойчивая погода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в выходные дни на западе, северо-западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями, на востоке страны - снег с метелью и порывистым ветром.

По республике также ожидается туман.

Температуры воздуха в ночные часы на западе ожидаются -5-13°С, на северо-западе -13-21°С, повышение ночных температур на севере ночью до -7-15°С, на востоке и в центре до -12-20°С, понижение на юге до -1-15°С, на юго-востоке до -5-10°С, в горных районах до -13-23°С

#погода #выходные #прогноз #ветер #метель

Популярное

Все
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
По зову крови и души
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
У участкового из ВКО есть свой помощник в работе
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Быть в постоянном поиске
Всем аулам аул
Оглянись, незнакомый прохожий
Где зимует кречетка?
Курс на борьбу с дезинформацией и фейками
Построено рекордное количество школ
Искусство принимать комплименты
В сердце своем благодарность несу…
Прозрачность, дисциплина, отчетность
В Атбасаре – новоселья!
Устойчивый прогресс невозможен без политической модернизации
Заслушан прогнозный баланс электроэнергии
Презентованы приложения в сфере железнодорожных перевозок
Бюджет поможет метеорологам и пожарным
Взяли реванш у датчан
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Читайте также

В Карагандинской области ввели ограничение движения на авто…
Мороз без осадков ожидается в Казахстане
Мощные снегопады обрушились на Японию
Осадки и похолодание прогнозируются в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]