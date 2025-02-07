Метели и осадки ожидаются на выходных в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в выходные дни на западе, северо-западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями, на востоке страны - снег с метелью и порывистым ветром.

По республике также ожидается туман.

Температуры воздуха в ночные часы на западе ожидаются -5-13°С, на северо-западе -13-21°С, повышение ночных температур на севере ночью до -7-15°С, на востоке и в центре до -12-20°С, понижение на юге до -1-15°С, на юго-востоке до -5-10°С, в горных районах до -13-23°С