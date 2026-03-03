Международная серия турниров по художественной гимнастике пройдет в Астане

Спорт
65

В Астане состоится масштабная международная серия турниров по художественной гимнастике «ALEM CUP», объединяющая более 1000 спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото иллюстративное: НОК

Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса Qazaqstan Athletics.

Серия турниров будет проходить следующим образом:

«FIG ALEM CUP» - 8,9,10 марта. В турнире принимают участие более 60 лицензированных гимнасток из 6 стран - Казахстана, Италии, Кипра, Сирии, Канады, Кыргызстана. «FIG ALEM CUP» — это соревнование международного уровня с участием
спортсменок, имеющих официальную лицензию Международной федерации гимнастики (FIG). Турнир объединяет сильнейших представительниц национальных сборных и является важной площадкой для спортивной дипломатии и международного
сотрудничества.

Республиканский турнир «ALEM CUP» - проходит 9 и 10 марта. В турнире принимают участие более 200 гимнасток Республики Казахстан, выступающих по программе мастеров спорта. Республиканский турнир является одной из ключевых национальных площадок для спортсменок высокого разряда и формирует кадровый резерв сборной страны. 

Международные турниры «ASTANA CUP» и «ALEM BABY CUP» - проходят 7,8 марта. В них примут участие около 800 гимнасток из Израиля, России, Канады, Португалии, Армении и Казахстана. Данные соревнования охватывают все возрастные категории — от младших гимнасток до старших разрядов, включая участниц первого старта. Турниры направлены на развитие массового спорта, популяризацию художественной гимнастики и укрепление международных спортивных связей.

#Астана #турнир #гимнастика

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Открыли учебный центр
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Беречь мир как зеницу ока
Сайдинг, профлист, черепица…
Запущен завод по производству протеина
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Результат общественного консенсуса
Траектория воспитания
Ковры Тираны
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Кубок мира – в Астане
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Этап эволюционного роста
Обретая гармонию смыслов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Конькобежцы-юниоры во главе с Кристиной Шумековой вернулись…
Ковры Тираны
Кубок мира – в Астане
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала 11 медалей на Bul…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]