В Астане состоится масштабная международная серия турниров по художественной гимнастике «ALEM CUP», объединяющая более 1000 спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото иллюстративное: НОК

Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса Qazaqstan Athletics.

Серия турниров будет проходить следующим образом:

«FIG ALEM CUP» - 8,9,10 марта. В турнире принимают участие более 60 лицензированных гимнасток из 6 стран - Казахстана, Италии, Кипра, Сирии, Канады, Кыргызстана. «FIG ALEM CUP» — это соревнование международного уровня с участием

спортсменок, имеющих официальную лицензию Международной федерации гимнастики (FIG). Турнир объединяет сильнейших представительниц национальных сборных и является важной площадкой для спортивной дипломатии и международного

сотрудничества.

Республиканский турнир «ALEM CUP» - проходит 9 и 10 марта. В турнире принимают участие более 200 гимнасток Республики Казахстан, выступающих по программе мастеров спорта. Республиканский турнир является одной из ключевых национальных площадок для спортсменок высокого разряда и формирует кадровый резерв сборной страны.

Международные турниры «ASTANA CUP» и «ALEM BABY CUP» - проходят 7,8 марта. В них примут участие около 800 гимнасток из Израиля, России, Канады, Португалии, Армении и Казахстана. Данные соревнования охватывают все возрастные категории — от младших гимнасток до старших разрядов, включая участниц первого старта. Турниры направлены на развитие массового спорта, популяризацию художественной гимнастики и укрепление международных спортивных связей.