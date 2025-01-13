Международная Жаутыковская олимпиада по точным наукам стартовала в Астане

В ней примут участие около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13 по 17 января впервые в Астане пройдет XXI Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике IZhO – 2025, организованная республиканской физико-математической школой и РНПЦ «Дарын» Минпросвещения РК, сообщает Kazpravda.kz

В ней примут участие около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран мира, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Россию, Беларусь, Армению, Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Румынию, Сербию и Монголию. Состав команд определяется по итогам национальных предметных олимпиад.

Олимпиада продлится 5 дней и состоит из двух туров. Задачи по сложности соответствуют программе специализированных классов и составлены международным жюри.

Председателем жюри выступит известный казахстанский ученый-математик, профессор, академик Национальной академии наук РК Аскар Жумадильдаев.

«Международная Жаутыковская олимпиада для школьников по математике, физике и информатике проводится в стране уже в 21-й раз. В этом году она впервые пройдет в Астане. Участники продемонстрируют свои навыки в теоретических и практических турах в аудиториях Республиканской физико-математической школы и Astana IT университета, техническое оснащение которых полностью соответствует условиям проведения данной олимпиады», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

По итогам Жаутыковской олимпиады участники получат сертификаты участия и памятные подарки, а победители и призеры – дипломы различных степеней, а также золотые, серебряные и бронзовые медали.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится с 2005 года под эгидой Минпросвещения РК. Цель - пропаганда физико-математических наук среди учащихся, развитие международного сотрудничества, установление дружеских взаимоотношений между специализированными школами разных стран, обмен опытом, а также демонстрация уровня образования и культуры Казахстана.