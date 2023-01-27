Международную конференцию провели в библиотеке первого президента РК

Фото пресс-службы библиотеки первого президента РК

В библиотеке первого президента РК прошла международная конференция «Новый Казахстан: стратегия экономического развития», сообщает Kazpravda.kz.

Цель конференции – экспертное обсуждение актуальных проблем устойчивого экономического развития в контексте построения Нового Казахстана.

В мероприятии приняли участие известные казахстанские и зарубежные эксперты.

Открывая работу конференции, директор библиотеки первого президента РК Бакытжан Темирболат отметил: «Современный мир вступил в зону турбулентности. Обострение международных отношений, появление очагов крупных военных конфликтов, высокая волатильность энергетического и валютного рынков, эскалация торговых войн, рост терроризма, – все это внешние проявления происходящих тектонических сдвигов в мире. Будучи частью мировой системы, Казахстан не может оставаться в стороне от этих процессов. В качестве ответа на вызовы современности президент страны К.К.Токаев выдвинул стратегию Нового Казахстана. Ее ядром выступает новая экономическая политика, нацеленная на преодоление системных проблем национальной экономики – сырьевой зависимости, низкой производительности труда, недостаточного уровня инноваций, неравномерного распределения доходов».

Полностью разделяя позицию о важности снижения сырьевой зависимости Казахстана, заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», кавалер звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Узакбай Карабалин подробно остановился на реализуемых в настоящее время масштабных проектах в сфере нефтегазохимии. По его мнению, это поворотный момент в стратегии развития отрасли, который открывает для Казахстана долгосрочные перспективы.

В свою очередь, директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков поделился своим видением путей устранения имеющихся негативных факторов и диспропорций, блокирующих экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«В случае принятия этих мер мы сможем добиться увеличения темпов экономического роста и удвоения ВВП», – резюмировал эксперт.

По мнению почетного профессора университета Нью-Мексико (США) Грегори Глисона, основной целью новой экономической политики Казахстана должен стать не показатель ВВП, а устойчивость национальной экономики в глобальных экономических процессах.

Ценные практические рекомендации по претворению в жизнь заявленной главой государства экономической стратегии прозвучали также в докладах других участников конференции - директора Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова Александра Сидоровича, заместителя председателя правления АО «Институт экономических исследований» Куаныша Бейсенгазина, доцента Азербайджанского государственного экономического университета Эмина Гарибли, первого вице-президента Международной академии информатизации Алексея Цехового, заведующего отделом Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Куата Акижанова.

В качестве слушателей в онлайн-режиме приняли участие студенты, магистранты и докторанты Казахского национального университета имени аль-Фараби, Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Торайгыров университета, Сатпаев университета, Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова, Astana IT-университета, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Карагандинского университета имени Е.А.Букетова, Карагандинского технического университета, а также учителя общественных дисциплин школ Астаны.