Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме

Транспорт
83

Накануне на воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в ускоренном темпе проводилось обновление программного обеспечения, передает Kazpravda.kz

Фото: аэропорт Астаны

Международный аэропорт Астаны информирует, что на данный момент все службы работают в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

"Вчера аэропорт оперативно отработал ситуацию, связанную с задержками отдельных рейсов вследствие технического уведомления Airbus по обновлению программного обеспечения на части воздушных судов семейства A320. Для пассажиров были организованы пункты питания, усилена уборка санитарных зон, обеспечено своевременное информирование. Маломобильные пассажиры были размещены в специальных помещениях и получили необходимое сопровождение. Ситуация стабилизирована, терминалы функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Накануне на воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в ускоренном темпе проводилось обновление программного обеспечения.

Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой лётной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана.

Безопасность полётов остаётся главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надёжности воздушных судов.

#Астана #аэропорт #аэропорт Астаны

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Общие страницы истории
Кубок мира-2026 от World Boxing
Воспитание защитника Отечества
Книги объединяют народы
Что едят наши дети?
Различают только по погонам
Стартует первый падел-тур
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
О качестве и количестве военных кафедр
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Летописцы эпохи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

VIP автономер продали за рекордную сумму в Индии
Премьер поручил ускорить развитие транспортно-логистической…
Строительство контейнерного хаба в порту Актау взято на осо…
Бектенов дал указания по созданию условий для инвесторов в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]