Фото: аэропорт Астаны

Международный аэропорт Астаны информирует, что на данный момент все службы работают в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

"Вчера аэропорт оперативно отработал ситуацию, связанную с задержками отдельных рейсов вследствие технического уведомления Airbus по обновлению программного обеспечения на части воздушных судов семейства A320. Для пассажиров были организованы пункты питания, усилена уборка санитарных зон, обеспечено своевременное информирование. Маломобильные пассажиры были размещены в специальных помещениях и получили необходимое сопровождение. Ситуация стабилизирована, терминалы функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Накануне на воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в ускоренном темпе проводилось обновление программного обеспечения.

Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой лётной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана.

Безопасность полётов остаётся главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надёжности воздушных судов.