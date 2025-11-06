Международный форум по цифровой трансформации начался в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Программа мероприятия включает тематические сессии

Фото: БНС

Сегодня в столице открылся международный форум «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченный к 105-летнему юбилею государственной статистики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

На форуме собрались свыше 150 участников, среди которых руководители и представители статистических служб из таких стран, как Китай, Сингапур, Грузия, Венгрия, Индонезия, Сербия и государств СНГ. В мероприятии также участвуют представители международных организаций – ООН, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНИДО, ЮНФПА, Всемирного банка, Азиатского банка развития, а также государственных органов, научного и экспертного сообщества.

Форум посвящен современным тенденциям цифровизации статистики, вопросам качества и ценности данных, а также внедрению «больших данных» и технологий искусственного интеллекта в государственное управление.

Открывая пленарное заседание форума, председатель АСПиР РК Асет Иргалиев отметил, что за годы независимости Казахстан прошел масштабный путь развития – от статистического учета в плановой экономике до современной системы, полностью соответствующей международным стандартам ООН, ОЭСР, МВФ и других организаций.

«Статистика остается гарантом открытости и доверия. Юбилей - это не только подведение итогов, но и возможность наметить новые горизонты. Благодаря международному сотрудничеству казахстанская статистика продолжит вносить весомый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН», – подчеркнул глава Агентства.

В своей поздравительной речи председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам сказал, что перед мировым статистическим сообществом стоят серьёзные вызовы, связанные с развитием информационной среды и изменениями в общественной жизни.

«От имени Статкомитета СНГ рад поздравить казахстанских коллег с юбилеем и поблагодарить за высокий уровень организации форума и тёплый приём. Казахстанские статистики накопили ценный опыт, и уверен, что он будет полезен всем странам нашего Содружества. Только совместными усилиями мы сможем эффективно отвечать на глобальные вызовы и развивать статистику на благо наших народов», – подчеркнул он.  

Программа форума включает сессии, посвященные цифровой трансформации национальных статистических систем, качеству данных, использованию больших данных и искусственного интеллекта, а также коммуникации с пользователями статистики. Также ожидается подписание меморандумов о взаимодействии с Азиатским банком развития, ЮНФПА, Халык банк, KazAID и Статофисом Индонезии.

Руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев представил на форуме видение цифровой трансформации Бюро.

«Наша цель – создать цифровую экосистему, объединяющую сбор, обработку и анализ данных на единой платформе. Это позволит повышать точность статистики, оперативно реагировать на изменения и обеспечивать прозрачность для общества», – пояснил Максат Турлубаев.

Организаторами форума выступают Бюро национальной статистики АСПиР РК совместно с Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

#статистика #СНГ #форум #трансформация

Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
В Мангистау начался международный молодежный форум
Казахстан принимает участие в 41-й Министерской сессии COMC…
Роль голубого топлива в зеленом переходе

