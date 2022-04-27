​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами

Изучение, знание и анализ лучших зарубежных практик, бесспорно, является важным и актуальным для развития Республики Казахстан в части бюджетного процесса, управления ликвидностью единого казначейского счета, планирования и исполнения бюджета, системы государственных закупок, системы учета и отчетности в бухгалтерском учете.

Рассмотрение лучших зарубежных практик позволяет заметить изменения (тенденции), а анализ позволяет выявить позитивные и негативные стороны и оценить возможность их использования в отечественной практике и ее совершенствование.

К одной из лучших зарубежных практик, несомненно, можно отнести опыт Республики Корея. Все проводимые государственные реформы Республики Корея включали в себя совершенствование в области бюджетного процесса и управления ликвидностью, а последняя реформа имеет выделенную задачу по созданию информационной системы управления финансами, поэтому опыт Республики Корея имеет особенное значение для Республики Казахстан.

Развитие Южной Кореи осуществлялось и продолжает осуществляться под жестким государственным контролем:

– успешно построена структура государственных учреждений, находящихся под строгим контролем государства;

– по инициативе и под управлением правительства проведено четыре государственных реформы.

Действующая бюджетная система Республики Корея стала результатом последовательного выполнения четырех ключевых реформ:

1. Переход на среднесрочное бюджетное планирование, то есть разработка и составление 5-летнего плана на основе макроэкономических показателей и статистических данных.

При этом закон о бюджете принимается на год. Процесс составления плана и исполнения бюджета осуществляется, с точки зрения проводимых реформ бюджетной системы Республики Корея, с применением лучших общемировых практик.

2. Перевод на систему бюджетного планирования по принципу «сверху – вниз», предусматриваю­щую распределение ресурсов бюджета в разрезе по секторам экономики и по ведомствам.

3. Внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат.

4. Интеграция электронного бюджета и бюджетного учета.

Создание информационной системы управления финансами входит в одну из четырех ключевых целей бюджетной реформы и предназначено для обеспечения поддержки выполнения обновленных процессов управления бюджетом.

Ключевыми задачами, стоящими перед информационной системой управления, являются:

• поддержка перехода на программное управление бюджетом, переход на ежемесячный контроль­ исполнения программы;

• ведение учета методом двойной записи и методом начисления;

• автоматизированная подготовка отчетности, увязка и сопоставление информации бюджетирования, учета и дохода;

• повышение прозрачности национальной финансовой системы (интерактивное взаимодействие, единая точка входа, интеграция государственных систем, электронные закупки, снижение нецелевых расходов).

История развития информационных систем Республики Корея в области управления государственными финансами включает несколько этапов.

Одним из этапов была разработка и введение в эксплуатацию информационной системы dBrain. Новая информационная система dBrain была создана путем интеграции и развития существовавщих систем NaFIS, FIMsys с учетом требований проводимых финансовых реформ (в том числе в части перехода на программный бюджет и ведения учета по методу начис­ления). Также была завершена программа улучшения системы управления, разработана система управления эффективностью, завершена разработка системы управления государственным имуществом.

В настоящий момент интегрированная бюджетная информационная система dBrain охватывает все бюджетные операции государственного бюджета, связанные, в том числе, с формированием и исполнением бюджета, управлением казначейскими операциями, поддерживает ведение учета на основе программ и метода начислений. Система dBrain включает в себя интегрированные между собой модули, в том числе «Планирование бюджета», «Проектное управление», «Платежи», «Доходы», «Бухгалтерский учет» и возможность просмотра оценки эффективности проектов и программ.

Для обеспечения взаимосвязанных процессов государственного управления реализовано автоматизированное информационное взаимодействие системы dBrain с внешними информационными системами, такими, как:

• система управления закупками KONEPS;

• банковская система, позволяющая в online-режиме обмениваться информацией с платежной системой Центрального банка;

• система анализа бюджетной статистики;

• система расчета и учета налоговых начислений.

Выставление электронных счетов и учет платежей, осуществляемых плательщиками, осуществляется с использованием подсистемы выставления элект­ронных счетов и учета платежей.

Для взаимодействия с гражданами реализован интернет-портал Home Task Sistem (HTS), посредством которого гражданин может получить информацию о начисленных налогах, задолженностях, распечатать счет на оплату для предъявления в банке (в случае оплаты через коммерческий банк).

Внедрение информационных технологий, которые применяются в сфере налогообложения, администрирования бюджетных средств и в государственных закупках, позволяет эффективно и в наиболее короткие сроки реа­лизовывать соответствующие реформы правительства, минимизировать объемы нарушений, обеспечить прозрачность и доступность информации.

Необходимо отметить, что все государственные органы Респуб­лики Корея внедрены в единую информационную систему dBrain, которая включает в себя все сферы деятельности (налогообложение, государственные закупки, планирование бюджета и т. д.).

Также необходимо отметить, что при государственных закупках в Республике Корея заказчики не определяют квалификацию поставщиков. Квалификация определяется службой государственного заказа по согласованию с независимым сообществом компаний и правительственных организаций, которые ранжируют поставщиков по их квалификации, способности, сфере деятельности и другим параметрам.

Таким образом, можно сказать, что по своей сути реформа бюджетной системы, проводимая правительством Республики Корея, направлена на повышение эффективности управления государственными ресурсами и представляет собой удачное сочетание планового и рыночного способов формирования и распределения финансовых ресурсов.

В перспективе наиболее востре­бованными для изучения в Республике Казахстан являются работа казначейства Рес­публики Корея по управлению ликвидностью ЕКС – выпуску краткосроч­ных казначейских векселей и переход к технологиям будущего поколения, позволяющим осуществлять более сложное онлайн-взаимодействие государственных органов и потребителей, в том числе посредством персонализированных сервисов, контекстных поисков информации.

Возможность выпуска краткосроч­ных ценных бумаг для целей покрытия временного кассового разрыва, подробное изучение механизма работы Казначейства Кореи в этом направлении может принести значительный положительный эффект для Республики Казахстан.