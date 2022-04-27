Статьи Международный опыт управления государственными финансами 27 апреля 2022 г. 0:13 Рахат Токбаев, председатель Комитета казначейства МФ РК Изучение, знание и анализ лучших зарубежных практик, бесспорно, является важным и актуальным для развития Республики Казахстан в части бюджетного процесса, управления ликвидностью единого казначейского счета, планирования и исполнения бюджета, системы государственных закупок, системы учета и отчетности в бухгалтерском учете. Рассмотрение лучших зарубежных практик позволяет заметить изменения (тенденции), а анализ позволяет выявить позитивные и негативные стороны и оценить возможность их использования в отечественной практике и ее совершенствование. К одной из лучших зарубежных практик, несомненно, можно отнести опыт Республики Корея. Все проводимые государственные реформы Республики Корея включали в себя совершенствование в области бюджетного процесса и управления ликвидностью, а последняя реформа имеет выделенную задачу по созданию информационной системы управления финансами, поэтому опыт Республики Корея имеет особенное значение для Республики Казахстан. Развитие Южной Кореи осуществлялось и продолжает осуществляться под жестким государственным контролем: – успешно построена структура государственных учреждений, находящихся под строгим контролем государства; – по инициативе и под управлением правительства проведено четыре государственных реформы. Действующая бюджетная система Республики Корея стала результатом последовательного выполнения четырех ключевых реформ: 1. Переход на среднесрочное бюджетное планирование, то есть разработка и составление 5-летнего плана на основе макроэкономических показателей и статистических данных. При этом закон о бюджете принимается на год. Процесс составления плана и исполнения бюджета осуществляется, с точки зрения проводимых реформ бюджетной системы Республики Корея, с применением лучших общемировых практик. 2. Перевод на систему бюджетного планирования по принципу «сверху – вниз», предусматривающую распределение ресурсов бюджета в разрезе по секторам экономики и по ведомствам. 3. Внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат. 4. Интеграция электронного бюджета и бюджетного учета. Создание информационной системы управления финансами входит в одну из четырех ключевых целей бюджетной реформы и предназначено для обеспечения поддержки выполнения обновленных процессов управления бюджетом. Ключевыми задачами, стоящими перед информационной системой управления, являются: • поддержка перехода на программное управление бюджетом, переход на ежемесячный контроль исполнения программы; • ведение учета методом двойной записи и методом начисления; • автоматизированная подготовка отчетности, увязка и сопоставление информации бюджетирования, учета и дохода; • повышение прозрачности национальной финансовой системы (интерактивное взаимодействие, единая точка входа, интеграция государственных систем, электронные закупки, снижение нецелевых расходов). История развития информационных систем Республики Корея в области управления государственными финансами включает несколько этапов. Одним из этапов была разработка и введение в эксплуатацию информационной системы dBrain. Новая информационная система dBrain была создана путем интеграции и развития существовавщих систем NaFIS, FIMsys с учетом требований проводимых финансовых реформ (в том числе в части перехода на программный бюджет и ведения учета по методу начисления). Также была завершена программа улучшения системы управления, разработана система управления эффективностью, завершена разработка системы управления государственным имуществом. В настоящий момент интегрированная бюджетная информационная система dBrain охватывает все бюджетные операции государственного бюджета, связанные, в том числе, с формированием и исполнением бюджета, управлением казначейскими операциями, поддерживает ведение учета на основе программ и метода начислений. Система dBrain включает в себя интегрированные между собой модули, в том числе «Планирование бюджета», «Проектное управление», «Платежи», «Доходы», «Бухгалтерский учет» и возможность просмотра оценки эффективности проектов и программ. Для обеспечения взаимосвязанных процессов государственного управления реализовано автоматизированное информационное взаимодействие системы dBrain с внешними информационными системами, такими, как: • система управления закупками KONEPS; • банковская система, позволяющая в online-режиме обмениваться информацией с платежной системой Центрального банка; • система анализа бюджетной статистики; • система расчета и учета налоговых начислений. Выставление электронных счетов и учет платежей, осуществляемых плательщиками, осуществляется с использованием подсистемы выставления электронных счетов и учета платежей. Для взаимодействия с гражданами реализован интернет-портал Home Task Sistem (HTS), посредством которого гражданин может получить информацию о начисленных налогах, задолженностях, распечатать счет на оплату для предъявления в банке (в случае оплаты через коммерческий банк). Внедрение информационных технологий, которые применяются в сфере налогообложения, администрирования бюджетных средств и в государственных закупках, позволяет эффективно и в наиболее короткие сроки реализовывать соответствующие реформы правительства, минимизировать объемы нарушений, обеспечить прозрачность и доступность информации. Необходимо отметить, что все государственные органы Республики Корея внедрены в единую информационную систему dBrain, которая включает в себя все сферы деятельности (налогообложение, государственные закупки, планирование бюджета и т. д.). Также необходимо отметить, что при государственных закупках в Республике Корея заказчики не определяют квалификацию поставщиков. Квалификация определяется службой государственного заказа по согласованию с независимым сообществом компаний и правительственных организаций, которые ранжируют поставщиков по их квалификации, способности, сфере деятельности и другим параметрам. Таким образом, можно сказать, что по своей сути реформа бюджетной системы, проводимая правительством Республики Корея, направлена на повышение эффективности управления государственными ресурсами и представляет собой удачное сочетание планового и рыночного способов формирования и распределения финансовых ресурсов. В перспективе наиболее востребованными для изучения в Республике Казахстан являются работа казначейства Республики Корея по управлению ликвидностью ЕКС – выпуску краткосрочных казначейских векселей и переход к технологиям будущего поколения, позволяющим осуществлять более сложное онлайн-взаимодействие государственных органов и потребителей, в том числе посредством персонализированных сервисов, контекстных поисков информации. Возможность выпуска краткосрочных ценных бумаг для целей покрытия временного кассового разрыва, подробное изучение механизма работы Казначейства Кореи в этом направлении может принести значительный положительный эффект для Республики Казахстан.