Международный технофорум Digital Bridge пройдет в Астане

Ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge состоится в столице 28 и 29 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Тема этого года – “Центральная Евразия как новая технологическая платформа”.

В программе будут представлены аллея IT-стартапов и выставка технопарков государств-членов Организации Тюркских Государств и стран Центральной Азии. Будут организованы выставка IT школ, ярмарка IT вакансий, конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev площадки. Также в рамках Форума будет создана первая в стране официальная офлайн-площадка TikTok для стартапов. Ожидается участие венчурных инвесторов со всего региона.

Организаторы форума - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата столицы и международного технопарка IT-стартапов Astana hub.