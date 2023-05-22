Международный военно-патриотический сбор молодёжи "Айбын" пройдёт в Спасске

В регионах проходят отборочные туры для участия в Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото пресс-службы МО РК

Подростки и школьники борются за право представить свой клуб на ежегодном военно-патриотическом сборе, который пройдет в учебном центре «Спасск» Карагандинской области с 17 по 23 июня.

Соревнования по военно-спортивным и военно-прикладным видам спорта включают в себя физические упражнения, военизированную эстафету, неполную разборку и сборку АК-74, стрельбу из пневматической винтовки, выполнение норматива по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.

В ходе сбора состоятся интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и военно-полевая тактическая – «Күшіміз бірлікте», а также творческий конкурс «Айбын жұлдызы» и изобретательский – «Smart Sarbaz-2023».

Принять участие в международном молодежи сборе готовятся воспитанники военно-патриотических клубов из двадцати регионов, Военного колледжа Министерства обороны РК имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас ұлан» из Шымкента и Караганды, областных военных школ-интернатов из Семея и Павлодара, военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Ожидается также участие команд из Азербайджана и Узбекистана, отметили в Минобороны.