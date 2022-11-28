Межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой – Токаев о взаимодействии с Россией

Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Диасов Ораз
корреспондент

В ходе визита в Москву глава государства выступил на XVIII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев на XVIII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал, в каком направлении оба государства могли бы развивать сотрудничество, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодня в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на сумму 23 млрд долларов с созданием порядка 30 тыс. рабочих мест. Это очень хороший показатель для промышленной кооперации между нашими странами», - сказал Токаев.

Указал он и на необходимость ускорить модернизацию логистических цепочек.

«Для формирования современной и эффективной инфраструктур сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана, создается система торговых хабов для всего Евразийского пространства. Это центр трансграничной торговли Евразии на территории Западно-Казахстанской области и на границе с РФ. Подобные торговые хабы создаются и на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также, естественно, на границе с Китаем. При этом, данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой», - отметил глава государства.

При этом, он добавил, что ведется работа по созданию современного контейнерного хаба на базе СЭЗ «Морской порт Актау».

«Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону. И конечно же, Российской Федерации», - подчеркнул президент.

Говорил он также и о важности усиления деятельности Подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества, улучшения приграничной инфраструктуры, расширения пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией и развитии стабильных торговых инвестиционных отношений.

«В число ключевых задач Подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и маршрута «Север – Юг», и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений», - продолжил глава государства.

Приоритетом, в этой части, по словам Токаева, является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях.

«В 2019 году в Северо-Казахстанской области была образована СЭЗ «Кызылжар». В самом ближайшем времени там появятся современные экспорто-ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой СЭЗ может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран. Это еще один наш приоритет – расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов. В Павлодарской, Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий, аллюминиевого и нефте-химического кластера. Уверен, что приграничное сотрудничество и кооперация в этом направлении будут содействовать укреплению промышленного потенциала наших стран. В целом, межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия наших стран по всем направлениям», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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