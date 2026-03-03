В МИД РК опубликовали оперативную информацию к ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На фоне обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан и его загранпредставительства работают в усиленном режиме.

Загранучреждения РК в странах региона ведут непрерывный мониторинг обстановки, поддерживают постоянную связь с местными властями и гражданами РК, а также совершают регулярные выезды в аэропорты для оперативного реагирования и немедленного оказания консульско-правовой помощи.

Находясь на круглосуточной связи через экстренные связи и оперативные чаты в мессенджерах с гражданами РК, сотрудники диппредставительств продолжают обновлять списки казахстанцев, находящихся в регионе, а также в транзитных зонах.

По состоянию на текущий момент сведений о пострадавших гражданах Республики Казахстан не поступало.

Согласно последним данным, наибольшее число казахстанцев в зоне эскалации традиционно приходится на страны, являющиеся популярными туристическими направлениями, местами паломничества и крупными транзитными узлами. В частности, в ОАЭ находятся 3 500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) – порядка 3 000, в Катаре – около 1 500.

Что касается других государств региона, то дипломатические миссии располагают следующими данными: в Иране находится 82 гражданина, в Бахрейне – 168, в Кувейте и Иордании – по 134 гражданина, в Израиле – около 100 человек.

В большинстве стран региона воздушное пространство закрыто с начала военных действий. Учитывая тот факт, что авиаперевозчики вынуждены отменять рейсы, загранучреждениями РК ведется совместная работа с туристическими компаниями по временному размещению граждан РК в гостиницах. Необходимо отметить, что нашим гражданам в гостиницах ОАЭ обеспечено размещение и питание до стабилизации ситуации.

Как было ранее заявлено, прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации. Из соображений безопасности местные власти не рекомендуют самостоятельное передвижение. В случае организации эвакуационного рейса в первую очередь будет обеспечен выезд наиболее уязвимых категорий граждан, к которым относятся пожилые люди, женщины и дети.

Ранее был организован вывоз 50 граждан РК из Тегерана, включая представителей компании «Заркух», Организации экономического сотрудничества, а также диппредставительства.

По итогам проведённой работы загранучреждениями РК достигнуты договорённости с компетентными органами иностранных государств о содействии в эвакуации наших граждан из Ирана через соседние страны.

С армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства Армении.

Аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации. С учетом того, что пропускной режим на сухопутных участках границы страны ограничен, пересечение требует получения специального разрешения.

В соответствии с обращением двух граждан Посольством РК в Азербайджане было оперативно получено разрешение на въезд из Ирана через границу на КПП «Джульфа» (Нахчыван).

Туркменистан также подтвердил готовность оказать содействие в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан.

Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений РК.

В целях обеспечения оперативного информирования МИД задействовал современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства.

До полной стабилизации ситуации в регионе призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям.

- Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями МИД и загранучреждений РК, - добавили в МИДе.