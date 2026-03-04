Милан–Кортина 2026: расписание выступлений казахстанцев на зимней Паралимпиаде

Спорт,Олимпиада
185
Дана Аменова
специальный корреспондент

Честь страны на международной арене будут защищать 7 спортсменов

Фото: пресс-служба НОК

До начала XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, осталось всего 2 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 16 марта 2026 года в Италии.

В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.

Дата 

Вид спорта / Дисциплина

Участники от Казахстана

7 марта

Парабиатлон: Спринт (сидя, стоя, с нарушением зрения)

Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин

8 марта

Парабиатлон: Индивидуальная гонка

Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин

9–12 марта

Паралыжные гонки: Дистанционные гонки и спринты

Вся сборная (включая А. Грачеву, В. Кобаля, Н. Алимова)

13 марта

Парабиатлон: Гонка преследования (спринт-персьют)

Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин

15 марта

Паралыжные гонки: Заключительные дистанции

Вся сборная

 

#выступление #сборная #расписание #паралимпиада #Минтуризма

