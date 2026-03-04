Честь страны на международной арене будут защищать 7 спортсменов
До начала XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, осталось всего 2 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 16 марта 2026 года в Италии.
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.
|
Дата
|
Вид спорта / Дисциплина
|
Участники от Казахстана
|
7 марта
|
Парабиатлон: Спринт (сидя, стоя, с нарушением зрения)
|
Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин
|
8 марта
|
Парабиатлон: Индивидуальная гонка
|
Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин
|
9–12 марта
|
Паралыжные гонки: Дистанционные гонки и спринты
|
Вся сборная (включая А. Грачеву, В. Кобаля, Н. Алимова)
|
13 марта
|
Парабиатлон: Гонка преследования (спринт-персьют)
|
Е. Хамитов, А. Герлиц, С. Усольцев, Ю. Березин
|
15 марта
|
Паралыжные гонки: Заключительные дистанции
|
Вся сборная