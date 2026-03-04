Честь страны на международной арене будут защищать 7 спортсменов

Фото: пресс-служба НОК

До начала XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, осталось всего 2 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 16 марта 2026 года в Италии.

В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.