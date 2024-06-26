Миллиардер прошел запрещенную в США генную терапию ради бессмертия

В мире, США, Lifestyle
54
Айман Аманжолова
[email protected]

Брайан Джонсон прошел генную терапию на острове в Гондурасе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: mentoday.ru

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, ради продления жизни подвергся запрещенной в США генной терапии. Об этом сообщило издание Unilad.

Джонсон побывал на острове в Гондурасе и прошел так называемую фоллистатиновую генную терапию. Заказать ее в США невозможно, поскольку процедура не одобрена для использования американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.

Услуга обошлась миллиардеру в 20 тысяч долларов. Он полагает, что фоллистатиновая генная терапия позволит ему прожить дольше 120 лет. В прошлом его останавливали только опасения, что вмешательство в ДНК повышает угрозу развития злокачественных опухолей.

«120 лет — это для людей потолок. Пока что никому не удавалось его пробить — и ключом к этому может быть генная терапия», - заявил Брайан Джонсон.

Миллиардер тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения он переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров, пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, измеряющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.

 

#наука #миллиардер #бессмертие #Брайан Джонсон #генная терапия

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Генерал Талап Кабденов: «Старался жить и служить честно»
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
В 25 городах страны отметили Международный день йоги
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Дети с особенностями развития состязались в восточных единоборствах, эстафете и футболе
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Женщина подала в суд на бойфренда из-за отказа отвезти ее в…
Новым генсеком Совета Европы избрали Алена Берсе
Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Инд…
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]