С момента образования области Жетiсу в развитие туристической сферы Алакольского района, куда стекаются казахстанские и зарубежные туристы в сезон пляжного отдыха на озеро Алаколь, направлено 12,3 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

«И если в 2022 году сумма составляла лишь 50 млн тенге, то в 2025 году объем инвестиций вырос до 9 млрд тенге» - уточнили в областном акимате.

Ключевым проектом стало строительство между селами Акши и Бесколь 56,8 км электрических сетей и двух подстанций 110 кВ. Работы на завершающей стадии, стоимость объекта — 9,8 млрд. тенге, подрядчик — ТОО «АСПМК-519».

Ранее в Акши, что на самом побережье озера, уже была построена магистральная канализационная сеть протяжённостью 69,7 км стоимостью 1,9 млрд. тенге. В этом году начато строительство канализационной очистной станции стоимостью 9,8 млрд. тенге.

«На проект выделено 2,8 млрд тенге из резерва правительства, завершение ожидается в следующем году» - рассказали в акимате области.

На очереди — проект канализации в селе Коктума (71,9 км, 6,7 млрд. тенге). На 2026–2028 годы подана заявка на республиканское финансирование.

Наряду с крупными стройками особое внимание уделяется санитарному состоянию побережья. В текущем году на эти цели выделено 441 млн тенге. Из них 300 млн направлены на закуп 8 единиц спецтехники, ещё 141 млн — на благоустройство.

Приобретено и установлено 22 модульных санитарно-гигиенических узла и 140 урн. Сегодня в зоне отдыха задействованы 34 единицы техники, 220 контейнеров, 39 санитарно-гигиенических узлов и 20 биотуалетов. Ответственная организация здесь — ТОО «Айдынды-Алаколь».

Для безопасности и порядка введены Правила общего водопользования области. Побережье оборудовано коридорами купания и выходами для маломерных судов, установлены знаки стоянки и ограничения движения водного транспорта.

Количество туристических объектов за последний год в Алакольском районе области увеличилось на 35,6% — с 199 в 2023 году до 270 в 2025-м.

В прошлом сезоне на побережье Алаколя отдохнуло 1,7 млн человек, что на 6,2% больше, чем в 2023 году. Объем оказанных услуг туристам достиг 5,2 млрд тенге, рост — в 1,8 раза.

К слову, в области Жетiсу создают новое управление областного акимата – управление туризма, которое займется вопросами создания туробъектов, туристического сервиса, имиджевыми работами.