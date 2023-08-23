Миллиарды на сборы

Общество
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Любовь Доброта

Более 2 млрд 209 млн тенге в качестве материальной помощи выплачены шымкентским школьникам из малообеспеченных семей.

Эти средства распределили среди 53 893 учащихся. Для каждой такой семьи сумма в 41 тыс. тенге стала хорошим подспорьем для того, чтобы собрать ребенка в школу.

Родители самостоятельно решали, что в приоритете – покупка школьной формы или канцелярских принадлежностей. В текущем году финансовые средства выделили намного раньше, чем в прошлом году, тем самым избавив взрослых и детей от переживаний, успеют ли закупить все вовремя. Первые перечисления на счета родителей начали поступать уже в июле.

Параллельно в городе проводятся благотворительные акции, в ходе которых помощь по сбору детей в школу могут оказать предприниматели, меценаты и просто неравнодушные люди.

Всего в Шымкенте 246 школ, в том числе 151 – государственная. Первого сентября за парты сядут 249 тыс. 544 учащихся, в числе которых почти 27 тыс. первоклассников.

#подготовка #Шымкент #школа #акция #закуп #школьники #матпомощь #семьи

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