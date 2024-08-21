«Миллион сообщений»: Жанкош Тураров отреагировал на обвинение в изнасиловании

Фото: instagram.com/zhankoshturarov

В соцсетях он заявил, что намерен выяснить, кто предъявил ему обвинение.

«Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации», – написал он в Instagram.

Напомним, в соцсетях распространяется информация о том, что 19 августа 28-летняя девушка сообщила об изнасиловании в квартире. Якобы она составила заявление на известного казахстанского боксера - чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова.