По результатам проверок в деятельности ТОО West Oil Software были выявлены нарушения в сфере материального обеспечения, начаты досудебные расследования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В рамках расследований были задержаны трое граждан, занимавших ключевые руководящие должности в предприятии.

«Судом все лица признаны виновными и приговорены к различным видам наказания. Так, один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца», – уточнили в надзорном органе.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела по существу осужденные возместили ущерб в размере 261 млн тенге.