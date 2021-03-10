Миллионные выплаты руководству прокомментировали в Фонде медстрахования

Общество
В Фонде медицинского страхования прокомментировали выплату вознаграждений управленческому персоналу в 2019 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

"Фонд медицинского страхования сообщает, что в финансовой отчетности за 2019 год указаны расходы в сумме 76 762 тысячи тенге, выплаченные на вознаграждение управленческому персоналу в составе председателя правления и его заместителей (4 человека). Следует отметить, что данные расходы включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год. При этом выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением Правительства РК № 1266 от 02.12.2014 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Фонд социального медицинского страхования в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" проводит обязательный аудит финансовой отчетности, подлежащий официальному опубликованию на сайте ФСМС и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности – Министерства финансов РК.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов в своем запросе на имя Премьер-министра критически высказался о премиях, которые были выплачены руководителям ФСМС.

"Сейчас расходы внебюджетных фондов остаются вне контроля Парламента РК и Счетного комитета РК. А это миллиарды тенге. К примеру, в 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования превысили 5,8 млрд тенге. Из них на оплату труда было израсходовано 4,4 млрд тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тыс. тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге – по 19 млн тенге на каждого", – указал депутат в запросе. 

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