Минсельхоз РК вводит ограничение на экспорт зерна и муки
Екатерина Елисеева
Министерство сельского хозяйства РК вводит ограничение на экспорт зерна и муки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"МСХ РК отменяет запрет экспорта муки и вводит ограничение на вывоз зерна для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне, в том числе для сохранения объёмов кормов и переработки пищевой промышленности, в период действия ЧП МСХ РК в ближайшее время введет ограничение на экспорт пшеницы", – говорится в сообщении.
Кроме того, министерством будет отменен запрет на экспорт муки с введением вместо этого ограничений на её вывоз за пределы республики.
В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты. Механизм распределения квот и их объем будут размещены на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан позднее.
Также пресс-служба МСХ проинформировала об объемах зерна, имеющихся в республике.
"По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, на 1 марта 2020 года, в Казахстане в наличии имеется 9,2 миллиона тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 миллиона тонн, семенного - 1,5 миллиона тонн, фуражного (кормового - прим. автора) - 1,3 миллиона тонн", – добавили в пресс-службе.
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