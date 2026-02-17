Минтруда прокомментировало скандальную ситуацию в Burger King

Дана Аменова
Одного из менеджеров отстранили на время внутреннего расследования

В Алматы набирает обороты резонансный инцидент, связанный с возможным нарушением трудовых прав Алибека Каратай – молодого человека с особыми потребностями, работавшего в сети ресторанов Burger King, сообщает Kazpravda.kz

История получила широкую огласку после публичного заявления матери Алибека Жанат Каратай о том, что новый региональный руководитель компании якобы начал оказывать на парня психологическое давление и принуждать его к увольнению, несмотря на его успешную адаптацию в коллективе. Этот случай вызвал острую дискуссию в соцсетях.

Минтруда взяло ситуацию на контроль.

«Государственный инспектор труда Алматы совершил выезд по месту проживания Алибека Каратай. Также в ходе телефонного разговора с отцом работника были даны подробные разъяснения о механизмах подачи обращения, о гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством. Согласно информации, полученной от работодателя (ТОО «QSR» (Burger King), в организации проводится служебное разбирательство, в рамках которого принято решение о временном отстранении одного из руководителей на период проведения проверки», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что дальнейшие сведения будут сообщены дополнительно.

