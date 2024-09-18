Минтруда разработало поправки в НПА с учетом замечаний Генпрокуратуры

Прокуроры завели 20 уголовных дел по программе переселения с юга на север РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан третий пакет поправок в действующий НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, с учетом замечаний Генеральной прокуратуры РК, отображенных в акте надзора, направленном в адрес правительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

По итогам проверки реализации мер по добровольному переселению граждан для повышения мобильности рабочей силы Генпрокуратурой отмечается необходимость внесения изменений в действующие Правила в части определения оснований, порядка проведения, формы и мониторинга исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центром трудовой мобильности.

В августе т.г. МТСЗН был проведен правовой мониторинг с целью выявления коррупциогенных норм права и выработки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов. С учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций надзорного органа подготовлен третий пакет поправок в Правила добровольного переселения для повышения трудовой мобильности.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

1) осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;

2) расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;

3) закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;

4) исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Вместе с тем сообщается, что госуслуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения планируется автоматизировать с марта 2025 года. Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.

Напомним, с 1 июля 2023 года в целях повышения привлекательности регионов расселения, определенных правительством, начали осуществляться выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте.

В сентябре того же года МТСЗН был проведен комплексный анализ по выданным 486 сертификатам экономической мобильности, в ходе которого в регионах расселения были выявлены факты покупки жилья по завышенным ценам. Для принятия соответствующих мер были направлены письма местным исполнительным органам и в Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным Генеральной прокуратуры РК, в ходе проведенных надзорным органом проверок выявлены факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации государственных мер по поддержке добровольного переселения Генпрокуратурой внесен акт надзора в правительство.