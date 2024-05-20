Минюст озаботился проблемой внеплановых законов в Казахстане

В 2023 году, по данным Минюста, основная доля внеплановых законопроектов была разработана на основании поручений главы государства
В Минюсте считают, что следует предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов, передает корреспондент Kazpravda.kz
На портале "Открытые НПА " размещен для обсуждения до 7 июня консультативный документ к проекту изменений закона по вопросам совершенствования нормотворчества.
В проекте отмечется, что процесс разработки внеплановых законопроектов не регламентирован действующим законодательством. Число внеплановых законопроектов правительства поступательно растет и практически приравнивается количеству плановых законопроектов. К примеру, в 2023 году основная доля (17 ед.) внеплановых законопроектов была разработана на основании поручений главы государства и проходила по общеустановленному порядку разработки законопроекта.
В Минюсте считают, что следует предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов.
К тому же в министерстве пришли к выводу, что госорганы злоупотребляют формой кодификации, обесценивая разницу между кодификацией и консолидацией НПА.
«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что необходима не только разработка какой-либо научной методологи для систематизации правовых норм, но и закрепление на законодательном уровне требований к систематизации отраслевого законодательства», – говорится в документе.
Более того, министерство предлагает установить ограничение на частое внесение поправок в один и тот же кодекс.
Также Минюст обозначил проблему неаутентичности текстов НПА из-за подготовки текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык и низкого уровня развития казахской юридической терминологии.
Так, МЦРИАП совместно с МНВО прорабатывается вопрос разработки онлайн-переводчика для единообразия терминов проведения каждым госорганом ревизии соответствующих НПА.
Предлагается сопровождать проекты НПА разъяснительными материалами, а также установить ограничения по количеству слов в каждом предложении текста НПА.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность закрепления функции местных исполнительных органов в организации публичных слушаний по законопроектам и их концепциям.
«По данным разработчика документа, на портале "Открытые НПА" пользователи в среднем оставляют примерно 3 комментария на 1 проект НПА, что показывает низкую заинтересованность людей к содержанию проектов НПА, не смотря на их значимость для общества, государства, отдельного человека», – отмечается в тексте проекта.