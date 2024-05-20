Минюст озаботился проблемой внеплановых законов в Казахстане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2023 году, по данным Минюста, основная доля внеплановых законопроектов была разработана на основании поручений главы государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минюсте считают, что следует предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов, передает корреспондент Kazpravda.kz

На портале "Открытые НПА " размещен для обсуждения до 7 июня консультативный документ к проекту изменений закона по вопросам совершенствования нормотворчества. 

В проекте отмечется, что процесс разработки внеплановых законопроектов не регламентирован действующим законодательством. Число внеплановых законопроектов правительства поступательно растет и практически приравнивается количеству плановых законопроектов. К примеру, в 2023 году основная доля (17 ед.) внеплановых законопроектов была разработана на основании поручений главы государства и проходила по общеустановленному порядку разработки законопроекта. 

В Минюсте считают, что следует предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов.

К тому же в министерстве пришли к выводу, что госорганы злоупотребляют формой кодификации, обесценивая разницу между кодификацией и консолидацией НПА. 

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что необходима не только разработка какой-либо научной методологи для систематизации правовых норм, но и закрепление на законодательном уровне требований к систематизации отраслевого законодательства», – говорится в документе. 

Более того, министерство предлагает установить ограничение на частое внесение поправок в один и тот же кодекс.

Также Минюст обозначил проблему неаутентичности текстов НПА из-за подготовки текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык и низкого уровня развития казахской юридической терминологии.

Так, МЦРИАП совместно с МНВО прорабатывается вопрос разработки онлайн-переводчика для единообразия терминов  проведения каждым госорганом ревизии соответствующих НПА.

Предлагается сопровождать проекты НПА  разъяснительными материалами, а также установить ограничения по количеству слов в каждом предложении текста НПА.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность закрепления функции местных исполнительных органов в организации публичных слушаний по законопроектам и их концепциям.

«По данным разработчика документа, на портале "Открытые НПА" пользователи в среднем оставляют примерно 3 комментария на 1 проект НПА, что показывает низкую заинтересованность людей к содержанию проектов НПА, не смотря на их значимость для общества, государства, отдельного человека», – отмечается в тексте проекта. 

#система #Минюст #план #порядок #законопроекты

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