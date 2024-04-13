Минздрав окажет содействие отечественным фармкомпаниям

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Перспективы развития фармацевтической и медицинской промышленности были рассмотрены на совещании в министерстве здравоохранения с участием отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий, представителей профильных ассоциаций, палаты предпринимателей «Атамекен», госорганов.

«Глава государства поручил увеличить долю лекарственных средств отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%. Министерство здравоохранения окажет отечественным производителям содействие в развитии производственных мощностей и увеличении экспортного потенциала казахстанской медицинской продукции, при условии обеспечения качества, безопасности и эффективности казахстанских лекарств и медикаментов. Важно помнить, что от этого зависит качество жизни наших граждан и в целом здоровье нации», - подчеркнула министр Акмарал Альназарова.

Министерство здравоохранения призвало к сотрудничеству все заинтересованные стороны для совместного продвижения фармацевтической отрасли Казахстана на новый уровень развития, который позволит обеспечить население качественными и доступными лекарственными средствами.