Минздрав РК опроверг информацию о заражении питьевой воды в зонах затопления

В последние дни в Сети стали появляться фейковые сообщения в аудио и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы.

В связи с паводковой ситуацией работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

Эпидситуация по инфекционной заболеваемости стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы).

На всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением.

«Убедительно просим не доверять сомнительным источникам, непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц. За достоверной информацией по эпидемиологической ситуации просим обращаться к официальным источникам, в Министерство здравоохранения, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, Управления здравоохранения на местах», – отметили в министерстве.

Ранее риск вспышек водных инфекций прокомментировали в Минздраве.