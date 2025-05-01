Принцип «единство в многообразии» – один из краеугольных камней Справедливого Казахстана
Современная казахстанская модель общенационального единства и согласия начала формироваться еще на заре независимости.
В стране, население которой состояло из представителей более сотни различных этносов, вопрос гармонизации общественных отношений имел исключительно важное значение для сохранения стабильности, укрепления суверенитета и обеспечения устойчивого развития молодого государства. Понимая это, власти последовательно выстраивали, так сказать, «инфраструктуру» и создавали инструменты для реализации стратегически важных для будущего страны задач – обеспечения гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности республики.
Важнейшим шагом в этом направлении стало создание в 1995 году Ассамблеи народа Казахстана, которая за 30 прошедших лет стала уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия.
Примечательно, что День единства народа Казахстана для АНК – праздник-ровесник. Указ о его учреждении был подписан в октябре 1995 года, и впервые отмечался он, соответственно, 1 мая 1996 года. Стоит обратить внимание, что в национальном календаре эта дата имеет статус государственного праздника – одного из самых высоких, что однозначно указывает на то, какое большое внимание уделяется вопросу сохранения единства и согласия в казахстанском обществе. Эта работа остается одним из неизменных приоритетов государственной политики, и каждый новый этап развития страны актуализирует задачи в данной сфере.
Казахстан сегодня переживает важный трансформационный период. Причем речь идет не только об институциональной общественно-политической модернизации, но и о поколенческом сдвиге. На данный момент почти треть населения нашей страны составляет молодежь, и очень важно обеспечить преемственность политики «единство в многообразии», укрепить в душах и умах молодых казахстанцев идеи и ценности мира и согласия.
На прошедшей накануне Дня единства народа Казахстана очередной сессии АНК Президент – Председатель Ассамблеи
Касым-Жомарт Токаев молодежи уделил отдельное внимание.
«Организация «Ассамблея жастары» и ее структуры, такие как Студенческая ассамблея, Клуб молодых ученых, проект «Жаңа толқын», стали настоящей школой единства, патриотизма и гражданской ответственности для тысяч молодых людей, – подчеркнул Глава государства, выступая на XXXIV сессии. – В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Мы все являемся свидетелями того, что происходит в некоторых соседних государствах. Жизнь вновь подтверждает истинность высказывания: «Бірлік бар жерде ғана тірлік бар» («Только там, где есть единство, есть жизнь»)».
Единство и мир, взаимное доверие и чувство ответственности всех членов общества, патриотизм и гражданственность, недискриминация и равные возможности для всех – это фундаментальные принципы, на которых базируется идея Справедливого Казахстана.
– Единство и согласие являются основополагающими ценностями казахстанского общества. Это то, что формирует успешную траекторию развития государства. На протяжении многих лет уникальность казахстанской полиэтничности, общественного согласия и общенационального единства остается серьезным преимуществом развития страны, – подчеркивает председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.
По его словам, открытость другим культурам, толерантность, принятие нового – философия, которая имеет в Казахстане глубокие корни. Она формировалась веками под влиянием различных исторических событий и факторов. Стоит хотя бы вспомнить, что Великая степь была частью древнего Шелкового пути, подлинным перекрестком культур и цивилизаций, местом встреч и общения самых разных народов.
Современная история также показала, что готовность помочь ближнему, отсутствие ксенофобии, даже, напротив, искреннее благожелательное любопытство и интерес к иному опыту, мировоззрениям и образу жизни органично присущи народу Казахстана. В прошлом веке в ходе трагических событий в Казахстан приехали представители разных народов, оклеветанные и оговоренные, как враги и предатели, но казахский народ показал силу своего милосердия: разделил теплоту своего шанырака и спас людей от холодной и голодной смерти, не спрашивая о национальности и вере.
Позже были эвакуация в годы войны, освоение целинных земель, комсомольские стройки, распределения и служба в армии. В Казахстан приезжали тысячами и здесь создавали свои семьи, обрастали корнями. На этой земле всегда радушно встречают гостей и уважают традиции каждого.
Эти «корни» позволяют нашей стране уверенно развивать идею «единство в многообразии», делая фактор мультикультурности не риском, а преимуществом.
– С 1991 года сформировалось не одно поколение. Это люди, которые родились и выросли в современном независимом государстве. Для нас нет и не может быть понятий первой или второй родины. Родина для детей Независимого Казахстана – только одна. Сегодня каждый старается вносить вклад в развитие своей страны. Кто-то делает это через успехи в науке, кто-то – через достижения в культуре и спорте, через честный и успешный бизнес, через создание счастливой семьи, – подчеркивает Тимур Джумурбаев.
Председатель РОО «Ассамблея жастары» напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем январском интервью газете «Ana tili» отмечал важность воспитания молодежи в духе деятельного патриотизма. По мнению Тимура Джумурбаева, осознание каждым казахстанцем своей ответственности за сохранение единства народа – это тоже часть патриотизма и созидательных устремлений. Когда каждый гражданин через себя пропустит формулу «Закон и Порядок», тогда страна неизменно будет идти к новым достижениям.
– Праздник единства народа Казахстана – символ сплоченности, дружбы и согласия нашего народа, – отмечает председатель РОО «Ассамблея жастары». – В настоящее время очень важно, особенно в молодежной среде, находить и развивать то, что нас объединяет, и избегать любых водоразделов. Казахстанское общество сильно своим единством, но его поддержание требует каждодневного труда и большой ответственности каждого казахстанца.
Сегодня общественные структуры Ассамблеи народа Казахстана проводят большую работу по развитию общеказахстанских ценностей. Организация «Ассамблея жастары» постоянно расширяет географию своей деятельности – создаются представительства в моногородах и районах с компактным проживанием этносов, действует более 60 студенческих ассамблей в университетах и колледжах.
Все эти шаги предпринимаются для того, чтобы расширить платформу социальной самореализации молодых казахстанцев, создать возможности для творческого, научного, профессионального, общественного роста.
Как подчеркивает Тимур Джумурбаев, для «Ассамблея жастары» очень важно, чтобы каждый проект был ориентирован на достижение реальных индикаторов, чтобы он был прикладным и приносил реальную пользу участникам. Поэтому организация постоянно находится в поиске новых форматов работы, а в контексте своих проектов несет в молодежное сообщество непреходящие ценности единства и согласия.
– Выступая на сессии ассамблеи, Глава государства подметил, что самой высокой наградой для нашего народа является мир в стране. Это неоспоримый факт. Единство и согласие – непреходящие ценности нашего народа, позволяющие нам успешно расти и развиваться, – убежден он.
Уникальная модель общенационального единства и общественного согласия Казахстана стала одним из национальных брендов нашей страны.
Причем, как подчеркивает эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов, даже в условиях системного кризиса глобального порядка, сопровождаемого ростом этнополитических конфликтов и фрагментацией идентичностей, казахстанская модель демонстрирует устойчивость, основанную на институционализированном диалоге. И важную роль в этом процессе сыграла Ассамблея народа Казахстана, которая представляет собой конституционно признанный уникальный
субъект публичной дипломатии и инклюзивную платформу партиципаторной демократии, где этнокультурные сообщества интегрированы в механизм принятия решений. При этом, обращает внимание эксперт, АНК является системообразующим институтом всей архитектуры поддержания мира и согласия в полиэтническом обществе Казахстана.
– Модель казахстанского единства (Kazakhstan Unity Model) представляет собой уникальный феномен политического новаторства, который уже стал национальным брендом, и в таком качестве он должен активно тиражироваться в международном сообществе, – убежден Серик Жусупов. – Kazakhstan Unity Model – не просто формула устойчивости в условиях этнокультурного плюрализма. Это образ мышления, модель гуманного государственного управления и инструмент медиации межэтнических противоречий, открытый к международной апробации. В условиях глобальной турбулентности она может стать платформой для
поиска новых форм солидарности в XXI веке.
По мнению эксперта Института евразийской интеграции, продвижение модели казахстанского единства на внешнем контуре сможет помочь в позиционировании нашей страны как регионального лидера в сфере межэтнического согласия и конфессионального мира. Поэтому, отмечает он, было бы логичным превратить Kazakhstan Unity Model в полноценный экспортируемый гуманитарный бренд через его целенаправленную концептуализацию и продвижение посредством культурной и мультимедийной цифровой дипломатии в мировом сообществе.