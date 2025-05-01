фото из архива "КП"

Современная казахстанская модель общенационального единства и согласия начала формироваться еще на заре независимости.

В стране, население которой состоя­ло из представителей более сотни различных этносов, вопрос гармонизации общественных отношений имел исключительно важное значение для сохранения стабильности, укреп­ления суверенитета и обеспечения устойчивого развития молодого государства. Понимая это, власти последовательно выстраи­вали, так сказать, «инфраструктуру» и создавали инструменты для реализации стратегически важных для будущего страны задач – обеспечения гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности республики.

Важнейшим шагом в этом направлении стало создание в 1995 году Ассамблеи народа Казахстана, которая за 30 прошедших лет стала уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия.

Примечательно, что День единства народа Казахстана для АНК – праздник-ровесник. Указ о его учреждении был подписан в октябре 1995 года, и впервые отмечался он, соответственно, 1 мая 1996 года. Стоит обратить внимание, что в национальном календаре эта дата имеет статус государственного праздника – одного из самых высоких, что однозначно указывает на то, какое большое внимание уде­ляется вопросу сохранения единства и согласия в казахстанском общест­ве. Эта работа остается одним из неизменных приоритетов государственной политики, и каждый новый этап развития страны актуализирует задачи в данной сфере.

Казахстан сегодня переживает важный трансформационный период. Причем речь идет не только об институциональной общественно-политической модернизации, но и о поколенчес­ком сдвиге. На данный момент почти треть населения нашей страны составляет молодежь, и очень важно обеспечить преемственность политики «единство в многообразии», укрепить в душах и умах молодых казах­станцев идеи и ценности мира и согласия.

На прошедшей накануне Дня единства народа Казахстана очередной сессии АНК Президент – Председатель Ассамблеи

Касым-Жомарт Токаев молодежи уделил отдельное внимание.

«Организация «Ассамблея жас­тары» и ее структуры, такие как Студенческая ассамблея, Клуб молодых ученых, проект «Жаңа толқын», стали настоящей школой единства, патриотизма и граж­данской ответственности для тысяч молодых людей, – подчерк­нул Глава государства, выступая на XXXIV сессии. – В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Мы все являемся свидетелями того, что происходит в некоторых соседних государствах. Жизнь вновь подтверждает истинность высказывания: «Бірлік бар жерде ғана тірлік бар» («Только там, где есть единство, есть жизнь»)».

Единство и мир, взаимное доверие и чувство ответственности всех членов общества, патрио­тизм и гражданственность, недискриминация и равные возможности для всех – это фундаментальные принципы, на которых базируется идея Справедливого Казахстана.

– Единство и согласие являются основополагающими ценностями казахстанского общества. Это то, что формирует успешную траекторию развития государства. На протяжении многих лет уникальность казахстанской полиэтничности, общественного согласия и общенационального единства остается­ серьезным преимуществом развития страны, – подчеркивает председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

По его словам, открытость другим культурам, толерантность, принятие нового – философия, которая имеет в Казахстане глубокие корни. Она формировалась веками под влиянием различных исторических событий и факторов. Стоит хотя бы вспомнить, что Великая степь была частью древнего Шелкового пути, подлинным перекрестком культур и цивилизаций, местом встреч и общения самых разных народов.

Современная история также показала, что готовность помочь ближнему, отсутствие ксенофобии, даже, напротив, искреннее благожелательное любопытство и интерес к иному опыту, мировоззрениям и образу жизни органично присущи народу Казахстана. В прошлом веке в ходе трагических событий в Казахстан приехали представители разных народов, оклеветанные и оговоренные, как враги и предатели, но казахский народ показал силу своего милосердия: разделил теп­лоту своего шанырака и спас людей от холодной и голодной смерти, не спрашивая о национальности и вере.

Позже были эвакуация в годы войны, освоение целинных земель, комсомольские стройки, распределения и служба в армии. В Казахстан приезжали тысячами и здесь создавали свои семьи, обрастали корнями. На этой земле всегда радушно встречают гостей и уважают традиции каждого.

Эти «корни» позволяют нашей стране уверенно развивать идею «единство в многообразии», делая фактор мультикультурности не риском, а преимуществом.

– С 1991 года сформировалось не одно поколение. Это люди, которые родились и выросли в современном независимом государстве. Для нас нет и не может быть понятий первой или второй родины. Родина для детей Независимого Казахстана – только одна. Сегодня каждый старается вносить вклад в развитие своей страны. Кто-то делает это через успехи в науке, кто-то – через достижения в культуре и спорте, через честный и успешный бизнес, через соз­дание счастливой семьи, – подчеркивает Тимур Джумурбаев.

Председатель РОО «Ассамблея жастары» напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем январском интервью газете «Ana tili» отмечал важность воспитания молодежи в духе деятельного патриотизма. По мнению Тимура Джумурбаева, осознание каждым казахстанцем своей ответственности за сохранение единства народа – это тоже часть патриотизма и созидательных устремлений. Когда каждый гражданин через себя пропустит формулу «Закон и Порядок», тогда страна неизменно будет идти к новым достижениям.

– Праздник единства народа Казахстана – символ сплочен­ности, дружбы и согласия нашего народа, – отмечает председатель РОО «Ассамблея жастары». – В настоящее время очень важно, особенно в молодежной среде, находить и развивать то, что нас объединяет, и избегать любых водоразделов. Казахстанское общество сильно своим единством, но его поддержание требует каждодневного труда и большой ответственности каждого казахстанца.

Сегодня общественные структуры Ассамблеи народа Казах­стана проводят большую работу по развитию общеказахстанских ценностей. Организация «Ассамблея жастары» постоянно расширяет географию своей деятельности – создаются представительства в моногородах и районах с компактным проживанием этносов, действует более 60 студенческих ассамблей в университетах и колледжах.

Все эти шаги предприни­маются для того, чтобы расширить платформу социальной самореализации молодых казах­станцев, создать возможности для творческого, научного, профессио­нального, общественного роста.

Как подчеркивает Тимур Джумурбаев, для «Ассамблея жастары» очень важно, чтобы каждый проект был ориентирован на достижение реальных индикаторов, чтобы он был прикладным и приносил реальную пользу участникам. Поэтому организация постоянно находится в поиске новых форматов работы, а в контексте своих проектов несет в молодежное сообщество непреходящие ценности единства и согласия.

– Выступая на сессии ассамблеи, Глава государства подметил, что самой высокой наградой для нашего народа является мир в стране. Это неоспоримый факт. Единство и согласие – непреходящие ценности нашего народа, позволяющие нам успешно рас­ти и развиваться, – убежден он.

Уникальная модель общенационального единства и общест­венного согласия Казахстана стала одним из национальных брендов нашей страны.

Причем, как подчеркивает экс­перт Института евразийской интеграции Серик Жусупов, даже в условиях системного кризиса глобального порядка, сопровождаемого ростом этнополитических конфликтов и фрагментацией идентичностей, казахстанская модель демонстрирует устойчивость, основанную на институционализированном диалоге. И важную роль в этом процессе сыграла Ассамблея народа Казахстана, которая представляет собой конституционно признанный уникальный

субъект публичной дипломатии и инклюзивную платформу партиципаторной демократии, где этнокультурные сообщества интегрированы в механизм принятия решений. При этом, обращает внимание эксперт, АНК является системообразующим институтом всей архитектуры поддержания мира и согласия в полиэтническом обществе Казахстана.

– Модель казахстанского единства (Kazakhstan Unity Model) представляет собой уникальный феномен политического новаторства, который уже стал национальным брендом, и в таком качестве он должен активно тиражироваться в международном сообществе, – убежден Серик Жусупов. – Kazakhstan Unity Model – не просто формула устойчивости в условиях этнокультурного плюрализма. Это образ мышления, модель гуманного государственного управления и инструмент медиации межэтнических противоречий, открытый к международной апробации. В условиях глобальной турбулентности она может стать платформой для

поиска новых форм солидар­ности в XXI веке.

По мнению эксперта Института евразийской интеграции, продвижение модели казахстанского единства на внешнем контуре сможет помочь в позицио­нировании нашей страны как регионального лидера в сфере межэтнического согласия и конфессионального мира. Поэтому, отмечает он, было бы логичным превратить Kazakhstan Unity Model в полноценный экспортируемый гуманитарный бренд через его целенаправленную концептуализацию и продвижение посредством культурной и мультимедийной цифровой дипломатии в мировом сообществе.