Мир меняется в лучшую сторону

Безбарьерная среда
90
Дана Сакенова, Кокшетау

В регионе открылся первый центр поддержки детей с аутизмом

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый в регионе государственный центр поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – событие долгожданное. Теперь в отданном под него двухэтажном здании – уютном, современном пространстве с дневным и круг­лосуточным пребыванием – особенные дети смогут получать качественное образование и всестороннюю поддержку.

На днях с работой нового учреждения ознакомился аким области Марат Ахметжанов. Во время визита он пообщался с родителями и педагогами. Как подчеркнул глава региона, открытие центра – важный шаг к созданию инклюзивного общества.

– Мир меняется в лучшую сторону. Каждому человеку с любыми потребностями найдется место в обществе. Глава государства на IV Национальном курултае поручил создать в регионах центры для особенных детей, и сегодня мы выполнили это поручение, – отметил аким.

Центр разместился в добротном двухэтажном здании с оборудованными учебными классами, игровыми комнатами, спальней, столовой. Проектная мощность – 30 детей, но педагоги готовы принять до 50 воспитанников. Главная задача учреждения – обеспечить детям с РАС бесплатную комплексную коррекционно-развивающую помощь, создать условия для их успешной адаптации и интеграции в общество. С каждым ребенком будет работать команда специа­листов, программы составят индивидуально.

Безусловно, для родителей открытие такого центра стало долгожданным событием. По словам горожанки Майры Штир, они переехали в Кокшетау ради развития дочери. Она посещала коррекционный кабинет, занималась в частной организации.

– Очень рады, что в городе открылся государственный центр поддержки детей, здесь наш ребенок сможет получать полноценное комплексное сопровож­дение, – поделилась она.

В планах коллектива – активная социальная программа: поездки на культурно-массовые мероприятия, экскурсии, участие в городских событиях. Для этого центру вручили ключи от нового микроавтобуса.

Сегодня в Акмолинской облас­ти проживают свыше 13,5 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Среди них 824 ребенка с РАС. И эта цифра растет: за год число таких детей увеличилось на 191.

