Девятого октября межгосударственная телерадиокомпания «Мир» отметила юбилей: 30 лет в эфире. Все эти годы журналисты телеканала рассказывают миру о жизни СНГ и Грузии. Как сегодня работает главный телеканал Содружества, мы спросили у председателя МТРК «Мир» Радика Батыршина.

– «Миру» – 30 лет. В какой сегодня форме телерадиокомпания?

– Судя по аудиторной доле, «Мир» в отличной форме. Во всех странах Содружества, где есть измерения, телеканал демонстрирует хорошие показатели: в Беларуси «Мир» занимает 5-е мес­то с долей 4.9, в Казахстане – 6-е место с долей 6.9, в Кыргызстане – 8-е место с долей 3.1. В России за последние три года доля увеличилась до 1.7, и канал с 20-й строчки переместился на 15-ю в списке лучших каналов. По приросту аудиторной доли за пять лет «Мир» на первом месте среди всех измеряемых каналов России. Сегодня общий охват аудитории – более 184 миллионов человек.

«Мир» по праву можно считать информационным стержнем Содружества, ведущим медиахолдингом СНГ, в который входят два телеканала – «Мир» и «МИР 24», радио «Мир», информационный портал и многофункциональная спутниковая система «Мир-Телепорт».

Мы рассказываем прежде всего о том, что интересно нам самим: например, о рождении 10-миллионного жителя Таджикистана, о секретах долголетия в Азербайджане, о сохранении генофонда алабаев в Туркменистане, об открытии моста Дружбы на армяно-грузинской границе и о клюквенных плантациях в Беларуси. Показываем, как вручают домбру Папе Римскому Франциску в Астане и как находят храмы огнепоклонников с двухтысячелетней историей на юге Казахстана.

– Слоган к 30-летию звучит так: «Мир выглядит ярко». Что это значит для зрителей?

– «Мир выглядит ярко» благодаря нашей многонациональной команде: 11 филиалов и представительств в странах СНГ и в Грузии. 30 лет «Мир» знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями.

Мы ценим и слышим наших зрителей. Поэтому, по их просьбам, в новом сезоне вечерний выпуск новостей выходит в более удобное время – в 18.30. А сразу после, в вечернем прайме – интеллектуальные викторины, среди которых «Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым, «Слабое звено» с Марией Киселевой, «Назад в будущее» с Виктором Логиновым. К этим знаковым проектам в новом сезоне мы добавили и первую в мире викторину на медицинскую тематику «Осторожно, вирус!». Почти три года пандемии доказали, что нет ничего важнее жизни человека и здоровья.

Ярко в новом сезоне «Мир» выглядит еще и благодаря оформлению. Новый дизайн – соты в цветах логотипа и небесная кап­ля, в которой отражается весь мир, – своего рода аллегория прочного сообщества, содружества информационных ресурсов и содружества стран.

– Новостной мультимедийный портал MIR24.TV (по данным LiveInternet) входит в топ-100 медиа русскоязычного сегмента Интернета. Как «Мир» развивает свои digital-проекты?

– С 2021 года YouTube-канал «МИР 24» – обладатель «Золотой кнопки». Сейчас подписчиков уже в два раза больше. Только, к примеру, в апреле этого года видео телеканала «Мир» на YouTube посмотрели 155 миллионов, а прямую трансляцию телеканала «МИР 24» за месяц – более 5,5 миллиона раз.

14 сюжетов с начала года попали в мировые тренды. Материал итоговой программы «Вместе» о переходе на российский рубль в расчетах за российский газ и о ценах на топливо в Европе собрал 8 миллионов 191 тысячу просмотров. Вокруг интернет-ресурсов мы строим экосистему «Мира». Классическое ТВ, конечно, не умирает. Но без Интернета у него нет будущего.

– Как «Мир» отмечает свой юбилей?

– Тоже ярко и на протяжении всего года. Эпидемиологическая ситуация в 2022-м позволила проводить массовые мероприятия, поэтому «Мир» в дни столиц стран – участниц Содружества Независимых Государств присоединялся к празднованиям и устраивал свои акции.

Например, в Баку сотрудники национального представительства МТРК «Мир» угощали всех пахлавой, шекербурой и гогалами, а в Санкт-Петербурге – корюшкой. В Москве на Сабантуй наши зрители пробовали беляши от ведущей новостей Гузель Камаевой. А еще было «мировое» варенье от Александра Журкина, шеф-повара и ведущего программы «Будь. Готовь!».

В Алматы сотрудники национального филиала покрасили в яркие цвета «Мира» скамейки в парке Кок-Тобе, любимом месте отдыха горожан и гостей южного мегаполиса. А в Астане ко Дню рождения столицы на набережной Ишима устроили юбилейную фотовыставку с лучшими снимками за все 30 лет работы наших корреспондентов, операторов и фотографов.

«Мир» – открытая телекомпания. Так, в День защиты детей канал пригласил в гости своих маленьких телезрителей. Мы показали им теле- и радиостудии, съемочные павильоны. Каждому дали возможность попробовать себя в роли ведущего, коррес­пондента, видеооператора или режиссера монтажа. Акцию в этом году поддержал и филиал в Санкт-Петербурге.

– Название телеканала – «Мир». Первая ассоциация – добро, помощь, поддержка…

– Это так. «Мир» – канал о людях и для людей – активно развивает благотворительные проекты. Каждый четверг на «Мире» – «День добрых дел»: в эфире новостей истории людей, которым срочно нужно лечение или реабилитация. Телеканал уже много лет сотрудничает с благотворительными фондами «Живой», «Детские сердца», «Помоги спасти жизнь». Благодаря зрителям из стран Содружества и Грузии удалось собрать десятки миллионов рублей и помочь многим, кто в этом нуждается.

– Спасибо за интервью! Желаем «Миру» новых творческих достижений.