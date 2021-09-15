​Мират Оспанов: На первом месте – любовь к профессии

Общий педагогический стаж педагога-новатора всего 6 лет. Однако за этот небольшой период времени он успел добиться многого: в прошлом году, например, стал лауреатом республиканского конкурса, по итогам которого был награжден медалью «Лучший учитель-2020». А буквально на днях в жизни Мирата произошло еще одно радостное событие: в конкурсе «Национальное племя», учрежденном Алией Назарбаевой, он вошел в десятку лучших педагогов страны. Молодого учителя уже пригласили в столицу для учас­тия в церемонии награждения.

На протяжении последних нескольких лет подопечные Мирата Курганбековича тоже не устают радовать его своими успехами. Этим летом один из учеников – десятиклассник Алишер Еркебаев – завоевал бронзовую медаль на международной предметной олимпиаде школьников «Туймаада» в г. Якутске (РФ). Ранее на рес­публиканской олимпиаде у себя в стране он занял второе место по физике. По этому предмету 2 года подряд ученики Оспанова занимают призовые места и на юниорских олимпиадах. В их копилке – бронзовая и серебряная медали.

Один из лучших выпускников регионального государственного университета имени Кудайбергена Жубанова сегодня трудится в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Актобе. Там же Мират окончил и магистратуру. Недавно вернулся из Англии, где проходил стажировку в рамках образовательной программы «Болашақ». Здесь в одной из школ Лондона он вел уроки и параллельно обучался новым методикам преподавания физики, совершенствовал исследовательские навыки.

– Физикой начал увлекаться со школьной скамьи, да и вообще мне нравились предметы естественно-научного цикла, – рассказывает Мират Оспанов. – Но после окончания школы вдруг захотел стать учителем математики, но, к счастью, когда подавал заявку на образовательный грант, познакомился со своим будущим научным руководителем Людмилой Николаевной Мясниковой, которая в итоге переубедила меня, и я выбрал физику. Чему очень рад по сей день.

С Людмилой Николаевной талантливый педагог до сих пор поддерживает тесные контакты. Конечно же, в студенческие годы общение с научным руководителем происходило чаще. Она опекала и направляла Мирата, благодаря ей он узнал, к примеру, о конкурсе, выиграв который, поехал учиться в Польшу по программе академической мобильности. Будучи студентом, принимал участие во всех республиканских олимпиадах по физике, выигрывал призовые мес­та, был обладателем президентской стипендии.

В 2014 году, на 4-м курсе вуза, он прошел учебную практику в НИШ г. Актобе. Спустя год руководство школы пригласило его сначала ассистентом учителя, а через 5 месяцев уже на преподавательскую работу. Первое, что он сделал, – организовал в школе проектный кружок. А через 2 года открыл в НИШ кружок по олимпиад­ной физике, который успешно работает по сей день.

По его признанию, в самом начале были трудности с построением системы преемственности.

– Пришлось искать и создавать ресурсную базу, программу, поскольку система НИШ во многом отличается от общеобразовательных школ, – делится Мират Оспанов.

Сейчас он ведет занятия с учащимися 7-го класса и продолжает работать с теми, кто уже проявил себя в олимпиадном движении. Помимо этого молодой физик занимается проектной деятельностью. Тоже есть успехи: в прошлом году двое его учеников получили авторские права по научным разработкам. Один из них – учащийся 12-го класса Андрей Тимонин – выиграл образовательный грант для поступления в Казахстанско-Британский Университет. Вместе с наставником он создал единый сайт, который был высоко оценен на международном конкурсе стартапов, который проходил на базе НИШ в г. Актау.

Своей главной задачей Мират Оспанов считает развитие у своих подопечных исследовательского потенциала. Не просто знать наизусть тот же закон Ньютона и его формулы, а уметь применять их на практике. В построении своих уроков использует методику проблемно-ориентированного обучения.

Мират Курганбекович является также тренером контента языкового интегрированного обучения, то есть преподает свой предмет на английском языке. Делится ли молодой физик своими знаниями и навыками с коллегами из обще­образовательных школ? Безусловно. В прошлом году, в период карантинных ограничений, совместно с одним из таких педагогов организовал по своей инициативе две онлайн-конференции. Кстати, при школе создана и активно функцио­нирует молодежная организация «Жаса!», которая ему в этом также хорошо помогает.

После проведения онлайн-форума, собравшего более 300 учителей из общеобразовательных школ страны, было очень много звонков с пожеланиями и дальше проводить на онлайн-платформе подобные мероприятия. Еще бы, ведь в качестве тренеров пригласили тогда Нурлана Киясова – основателя крупных форумов по образовательным технологиям в Москве, лучшего учителя страны 2019 года Асхата Жумабекова и других ведущих тренеров. Буквально через полгода – в апреле 2021 года – провели еще одну конференцию с приглашением представителя образовательного портала «Лекториум» из Москвы и других спикеров. По просьбе регионального центра повышения квалификации «Өрлеу» в этот раз была конференция, посвященная новейшим цифровым технологиям, и она собрала аудиторию в количестве 2 тыс. участников, большая часть которых – учителя школ области.

Молодой учитель преподает физику учащимся с 7-го по 12-й класс. В каждом – по 12 и более учеников. Отбор в проектных кружках одаренных учеников – будущих призеров предметных олимпиад занимает много времени. Изначально это просто элективные курсы, на которые он приглашает всех желающих. В итоге, по его словам, остаются двое-трое ребят, которые действительно горят желанием пополнить ряды олимпиадников.

Мират Оспанов не останавливается на достигнутом. В ближайших планах – повысить уровень знания английского языка. Мотивация мощная – проведение очередной конференции, в ходе которой он хочет поделиться с ее участниками тем багажом знаний, который получил за границей.

Молодой физик горячо одоб­ряет инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученную в нынешнем Послании народу страны, по поддержке талантливых школьников – призеров международных предметных олимпиад. В том, что такие дети заслужили право поступать в вузы на внеконкурсной основе и быть отмеченными единовременными денежными премиями, он глубоко солидарен с Главой государства. Мотивацию и стимулирование труда педагогов, подготовивших одаренных олимпиадников, Мират Оспанов тоже считает важной составляющей, хотя лично для себя, по его признанию,он никогда не ставил цель заниматься с учениками ради денег. Для него на первом месте всегда была любовь к профессии.