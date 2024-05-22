Мирное собрание в городе Кульсары завершено - акимат

Акимат Жылыойского района выражает благодарность жителям Кульсары за проявленное понимание к проводимой работе по компенсации за пострадавшее жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области

Фото: акимат региона

Впереди предстоит большая и очень важная восстановительная работа.

Сообщается, что городская площадь вернулась к повседневной жизни, палатки участников мирного собрания были разобраны, все общественные пространства функционируют в обычном режиме.

В городе продолжается работа мобильных групп по ознакомлению жителей с результатами оценки ущерба. Кульсаринцам оказывается бесперебойная консультативная поддержка на базе городской школы #20 и через контактный центр по номеру 109.

В Доме культуры продолжается подписание договоров между акиматом и горожанами, которые согласились с результатами оценки.

Ранее сообщалось, что более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества. До конца текущей недели планируется полностью завершить эту работу.