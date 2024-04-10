Мирный подвиг становится нормой

В селе Саржансай из 247 домов в низине расположены 89. Именно они с первых дней паводка оказались в зоне риска.

– С 25 по 27 марта талые воды понеслись прямо на них, подтопив четыре дома. Один из них, саманный, пострадал больше всего. Его жильцов – пару почтенного возраста – временно переселили в административное здание. Четырем семьям, оказавшимся в сложной ситуации, сразу выдали единовременную помощь. Кроме стариков, остальные уже вернулись домой. Сушат вещи, восстанавливают напольное покрытие, – делится подробностями недавних событий Медет Бекжанов, аким сельского округа Таниберген Мартукского района, к которому относится Саржансай.

Испытания на этом не закончились: 28 марта уровень воды в Илеке стал стремительно подниматься. Вода с Магаджанского водохранилища вскоре под большим напором дошла до окрестностей Саржансая. Чтобы река не вышла из берегов, сельчане своими силами стали укреплять дамбу протяженностью 4,7 км. За три дня удалось поднять ее на два метра, а местами и выше. Природной стихии противостояли более четырехсот человек. Задействовали технику индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств и жителей: четыре большегрузных машины, два экскаватора, гусеничный трактор, 30 самосвалов...

Хочется подчеркнуть, что все жители самоотверженно пришли на помощь родному селу.

Еще один небольшой эпизод. В Актобе батутный парк Fly Time организовал культурно-развлекательную программу для 28 разновозрастных детей, временно разместившихся в пункте эвакуации при СШ № 47. Предпринимательница Алина Калдыбаева приехала со своей командой и с группой аниматоров, чтобы развлечь ребят. Организовала для них веселые игры и конкурсы. Воспоминания о загадочных фокусах, пиратах, сказочных персонажах надолго отвлекут от грустных переживаний. Каждый ребенок получил подарок – сертификат на посещение батутного центра, и всех угостили пиццей и сладостями.

– В эти дни мы все глубоко сопереживаем пострадавшим от паводков. Пусть жизнь скорее наладится! – пожелала Алина Калдыбева.

Героем соцсетей стал Нурхат Салимгереев. С самого начала паводка участковый инспектор полиции города Актобе принимает активное участие в спасательных работах. В первые два дня он вывозил семьи из подтоп­ленных дачных домов вокруг Кривого озера, буквально тащил лодку. После эвакуации ежедневно обходит и патрулирует затопленные талыми водами дома и участки.

Однажды ночью в одном из домов заметил собаку и спас ее. На другой день Нурхат вынес из залитого водой дома мужчину и его сына, а также еще одну собаку, обреченно сидевшую на привязи.

Действия отважного участкового инспектора полиции, который выручал людей и животных, засняли на мобильный телефон местные жители и коллеги.

– Я очень рад, что обошлось без человеческих потерь. Свою работу люблю. Сейчас, к счастью, люди находятся в безопас­ном месте, но мы продолжаем патрулирование, – скромно говорит о своих буднях полицейский Салимгереев.

Пресс-секретарь департамента полиции поделился видеозаписью, в которой семья из Уилского района благодарит участкового инспектора полиции Саралжинского сельского округа Есбулата Адельханова.

Семья, в которой пятеро детей, один из которых грудной, к ночи оказалась на грейдерной дороге Кобда– Уил, через которую пошла большая вода.

– Она шла с такой скоростью, что мы не успели развернуться обратно. Позвонили знакомому, который живет в ближайшем ауле Кемер. Участковый организовал транспорт, который вывез нас из опасного места, – рассказал отец семейства.

Сегодня вокруг мы видим множество примеров спасения людей, оказавшихся в трудной ситуации, благородных поступков, мирных подвигов. Казахстан­цы проявляют свои лучшие качества, понимая, что преодолеть испытания можно только всем вместе.