Мировая легенда сумо Хакухо Сё провел мастер-класс в Астане

Также в ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сумо в Казахстане

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Астану с визитом прибыл легендарный представитель сумо, монгольский борец Хакухо Сё (Мунхбатын Даваажаргал), сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма, в рамках программы пребывания он провел встречу со спортсменами сборной Казахстана по сумо, где состоялся мастер-класс и диалог с представителями Ассоциации борьбы сумо РК.

Кроме того, Хакухо Сё встретился с акимом столицы Женисом Касымбеком, руководством Минтуризма РК, представителями бизнес-сообщества и Национального олимпийского комитета. В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сумо в Казахстане.

В мероприятии принял участие заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев. В своей речи он отметил вклад именитого спортсмена в историю мирового спорта:

«Ваши многочисленные победы и непревзойденный спортивный дух вдохновляют миллионы людей по всему миру, включая и нашу страну», – отметил заместитель министра.

Хакухо родом из Монголии и является сыном серебряного призера Олимпийских игр 1968 года по вольной борьбе.

За выдающиеся достижения в сумо он вошел в историю как обладатель главного рекорда профессионального сумо -  45 побед на крупных турнирах. Благодаря своему мастерству и вкладу в развитие спорта он заслуженно считается величайшим борцом в истории сумо.

Сумоист стал четвертым иностранцем и вторым представителем Монголии, которому был присвоен высший ранг в сумо - ёкодзуна.

