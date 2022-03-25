Президент , Политика
Мировые лидеры продолжают поздравлять Токаева с Наурызом

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своей поздравительной телеграмме Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров пишет, что праздник Наурыз, ставший общим наследием и означающий начало года, отмечался нашими предками с благородными намерениями и надеждами.

– Пусть этот весенний праздник принесет процветание и развитие двум братским народам. Надеюсь на сотрудничество с Вами для дальнейшего развития многогранных отношений между Кыргызстаном и Казахстаном, основанных на общих духовных ценностях и дружбе, а также на стратегическом партнерстве, – говорится в поздравлении.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил свои поздравления и наилучшие пожелания Главе государства и братскому народу Казахстана.

– Новруз байрам с древних времен символизирует собой возрождение природы, торжество жизни и приход весны. Этот праздник, вобрав в себя традиции гостеприимства, миролюбия, добрососедства и высокие принципы гуманизма, имеет особое значение в укреплении единства и дружбы между народами. Пусть этот замечательный праздник будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей страны радостью, благополучием и процветанием! – пишет Президент Туркменистана.

Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси пожелал, чтобы праздник Наурыз принес радость в сердца наших граждан, а также мир и солидарность всем народам региона.

– Исламская Республика Иран выступает за укрепление и расширение культурной солидарности, спокойствие и безопасность в мире и в регионе. Для достижения этой цели мы готовы протянуть руку дружбы всем странам, – отмечается в телеграмме иранского Президента.

Кроме того, поздравительные телеграммы направили председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сурейя Эр, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.

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