Мировые звезды спортивного программирования приедут в Астану

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

В столице пройдет финал международного чемпионата по программированию (ICPC), сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Федерации спортивного программирования в Казахстане Багдат Мусин.

По его словам, 16 сентября в Астану съедутся звезды спортивного программирования со всего мира. Олимпиада будет длиться до 20 сентября. Сейчас идет активная подготовка к приезду гостей.

ICPC - это одно из самых престижных и важных соревнований в мире спортивного программирования. Финалисты этого соревнования - настоящие профессионалы. Многие из них уже работают в крупнейших BigTech компаниях по всему миру.

ICPC способствует подготовке молодых специалистов в IT-сфере, что в будущем поможет развитию цифровой экономики в нашей стране и укреплению ее позиций на мировой арене.

«Радует, что глава государства поддержал эту идею. Ведь Касым-Жомарт Кемелевич всегда отмечает особую роль интеллектуальных видов спорта. Как айтишнику-программисту для меня важно, как пройдет ICPC в Казахстане. Будучи за рубежом, часто встречаюсь с различными талантливыми людьми. Совсем недавно в Кремниевой долине мы беседовали с Якубом Пачоцки, финалистом одного из международных соревнований по спортивному программированию. Якуб является ключевой фигурой в разработке GPT-4 и OpenAI 5. Иными словами, Якуб - это Мессси или Роналдо спортивного программирования», – написал в соцсетях Багдат Мусин. 

Кроме того, Багдат Мусин напомнил о нескольких легендарных именах спортивного программирования.

«Скот Ву - основатель компании Cognition AI. Они начали работу буквально в ноябре 2023 года и совсем недавно привлекли 200 млн долларов. Джонни Хо, соучредитель Perplexity, — легенда в мире спортивного программирования, который завоевал титул чемпиона мира, став первым в мировом рейтинге. Демми Го, основатель компании Pika Labs для упрощения редактирования видео с помощью генеративного искусственного интеллекта, также является представителем спортивного программирования, их компании чуть больше года, а они уже привлекли 450 миллионов долларов», – уточнил Багдат Мусин.

Также он добавил, что предстоящий финал в Астане - это знаменательное событие для казахстанской молодежи, увлекающейся спортивным программированием. Хотя задачи на соревнованиях по программированию связаны с математикой, алгоритмами и логикой, они интересны не только программистам, но и предпринимателям и руководителям компаний.

«Во-первых, соревнования показывают, какие вузы готовят лучших специалистов. Компании могут использовать эту информацию для формирования стратегий по привлечению выпускников, заключать партнерства с университетами и предлагать стажировки. Во-вторых, эти соревнования показывают, какие технологии и подходы хорошо работают в решении сложных задач и показывают, как технологии из соревнований можно адаптировать для бизнеса. В-третьих, соревнования влияют на IT-индустрию и косвенно. Например, помогают развивать профильное сообщество: выявить талантливых специалистов и инноваторов», – заключил он.

По мнению Багдата Мусина, Олимпиада – очень гибкая, подвижная, открытая среда. В ней можно очень быстро находить крутых ребят, вкладываться в них и развивать как специалистов. Из сотен тысяч участников вырастают сотни невероятно талантливых людей, которые создают по-настоящему инновационные технологии.

#Астана #Спорт #звезды #Багдат Мусин #программирование

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