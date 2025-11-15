Мирзиёев отметил успехи Казахстана в период президентства Токаева

Президент Узбекистана отметил, что достижения Казахстана в социально-экономическом развитии и успехи страны на международной арене по праву связаны с именем Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Для меня огромная честь в торжественной обстановке вручить Вам, большому другу нашей страны, высокую государственную награду Узбекистана – орден «Дустлик» высшей степени. Это дань искреннего уважения и признания многонациональным народом Узбекистана огромных заслуг Президента Республики Казахстан. В нашей стране хорошо знают Вас как выдающегося государственного и политического деятеля, известного во всем мире. Сегодня под Вашим мудрым руководством реализуются масштабные реформы по строительству Справедливого Казахстана. Осуществляется колоссальная созидательная работа во всех сферах. Неуклонно растет благосостояние казахстанцев и, самое главное, укрепляется их уверенность в завтрашнем дне. Мы как близкие друзья и соседи искренне радуемся успехам Казахстана", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

