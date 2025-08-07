Миссия Shymkent Hub: внедрение инноваций и формирование стартап-культуры

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Региональный технопарк призван поднять на новый уровень развитие IT-отрасли в стране и регионе

фото предоставлено Shymkent Hub

Идеи превращаются в продукты

17 августа 2024 года в Шымкенте произошло событие, которое стало поворотным моментом для развития IT-отрасли региона и всей страны. Открытие регио­нального технопарка Shymkent Hub, 15-го по счету хаба под эгидой Astana Hub, ознаменовало новый этап в формировании стартап-культуры, продвижении технологического предпринимательства и развитии цифрового образования в Казахстане.

За прошедший год этот центр стал точкой притяжения для молодых талантов, амбициозных стартаперов и всех, кто стремится менять мир с помощью инноваций.

Shymkent Hub был создан с амбициозной целью – стать катализатором технологического прогресса в Южном Казахстане. Основные задачи технопарка включают поддержку талантливой молодежи, развитие IT-отрасли и формирование стартап-культуры, способной конкурировать на международной арене. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, выступая на церемонии открытия, подчеркнул: «Такие центры становятся катализаторами инноваций, где молодые таланты получают доступ к лучшей практике и ресурсам для реализации своих идей. IT-хаб даст новый импульс развитию инновационных и технологических проектов в городе Шымкенте».

И действительно, за год существования Shymkent Hub доказал, что способен не только поддерживать начинающих специалистов, но и формировать уникальную экосистему, где идеи превращаются в реальные продукты, а мечты – в успешные стартапы.

Они меняют мир

Shymkent Hub ориентирован в первую очередь на стартаперов – молодых предпринимателей, чьи идеи могут стать основой для прорывных решений. Как отметил региональный менеджер технопарка Курмангазы Муратов, ключевая задача хаба – предоставить все необходимые ресурсы для воплощения амбициозных идей.

Среди проектов, представленных в Shymkent Hub, выделяется такая инициатива, как «Персональный медицинский ассистент врача на базе искусственного интеллекта», который демонстрирует инновационный подход к решению актуальных задач в системе здраво­охранения. Всего на стартап-аллее хаба представлены семь проектов, охватывающих различные сферы – от искусственного интеллекта до финтеха. Все они не только демонстрируют потенциал региона, но и служат примером того, как стартапы могут решать реальные проблемы общества.

Недавно Shymkent Hub посетил вице-министр цифрового развития Казахстана Дмитрий Мун. Во время поездки он ознакомился с проектами резидентов, высоко оценил их инновационный подход и дал ценные рекомендации. Чиновнику продемонстрировали, как шаг за шагом выстраивается IT-экосистема Шымкента – от выпуска технологичных продуктов и активного комьюнити до хард-направления Robopark, позволяющего детям развивать инженерное мышление.

Синоним амбиций

В современном мире слово «стартап» стало синонимом инноваций и амбиций. Но что оно означает на практике? Как поясняют в Shymkent Hub, стартап – это молодая компания, основанная на инновационной идее с потенциалом быстрого роста. В отличие от традиционного малого бизнеса, стартапы стремятся к масштабированию и глобальному воздействию. Примеры таких компаний, как 1FIT, ALAQAN или HIGGSGIELD AI, показывают, что даже самые смелые идеи могут начинаться с малого – в гараже или комнате общежития – и вырасти в проекты мирового уровня.

Путь стартапа начинается с идеи, за которой следует разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP). Это простая версия продукта, позволяющая протестировать гипотезы и получить обратную связь от пользователей. Далее стартаперы привлекают инвестиции для масштабирования. При этом конечная цель многих – создание «единорога»,
IT-компании с рыночной оценкой свыше 1 млрд долларов.

Центр знаний и вдохновения

Shymkent Hub – не только площадка для стартапов, но и центр знаний и вдохновения. Еженедельно здесь проходят встречи с успешными предпринимателями, которые делятся опытом и практическими советами. Например, недавно в хабе выступил шымкентский стартапер Арухан Кенес, который рассказал о типичных ошибках новичков и стратегиях быстрого выхода на рынок. Такие встречи помогают начинающим предпринимателям учиться на чужих ошибках, находить мотивацию и получать персональные рекомендации.

Кроме того, в Shymkent Hub действует Robopark – бесплатная школа робототехники для детей от 5 до 15 лет. Здесь школьники развивают инженерное мышление и осваивают технические навыки, которые могут стать основой для их будущих стартапов. Хаб также служит бесплатным коворкинг-цент­ром для взрослых, где разработчики, студенты и школьники могут работать над своими проектами в комфортной обстановке.

Особенно активным спросом Shymkent Hub пользуется среди студентов. В мае 2025 года хаб пережил настоящий наплыв молодых специалистов, проходивших здесь практику. Для многих это стало не только возможностью прокачать навыки, но и шансом найти перспективную работу в IT-сфере.

Pizza Pitch: неформальный формат для больших идей

Одним из самых ярких событий в жизни Shymkent Hub стал Pizza Pitch – неформальный конкурс стартап-проектов, где участники представляют свои идеи за 3–5 минут. Формат, сопровождае­мый горячей пиццей и энергетиками от парт­неров, таких как Dodo Pizza, Evrika и Red Bull, создает комфортную атмосферу для общения и презентаций.

На первом Pizza Pitch в Шымкенте было представлено 10 IT-проектов, из которых жюри выбрало три. В числе победителей оказалась Robodog – первая робособака в Казахстане, созданная учениками Назарбаев Интеллектуальной школы. Этот социальный проект помогает людям с нарушениями зрения.

Cyber Briks – интерактивный ходунок для реабилитации детей с ДЦП, разработанный студентами Центрально-Азиат­ского инновационного университета. А еще победителем стала Intelab – образовательная платформа для цифрового развития, созданная шымкентским методологом Шохнозой Халметовой.

Курмангазы Муратов называет все три проекта-победителя социальными инициативами, которые показывают, как молодые люди стремятся решать важные общественные проблемы. И тем самым вдохновляют молодежь и подростков приобщаться к стартап-культуре.

Летний IT-лагерь и планы на будущее

Нынешним летом Shymkent Hub запустил новый проект – летний IT-лагерь для начинающих программистов. Мероприятие, рассчитанное на 15 участников, проводится дважды в неделю и ориентировано на тех, кто уже знаком с программированием. Отбор участников проходит по видеопрезентациям, где кандидаты рассказывают о самой сложной IT-проблеме, которую им удалось решить. Такой подход позволяет сформировать группу единомышленников, готовых учиться и развиваться.

В планах Shymkent Hub – продолжать развивать стартап-культуру, расширять образовательные программы и привлекать новых резидентов. Технопарк уже стал важной частью городской экосистемы, ежедневно привлекая около 30 посетителей – от школьников до профессиональных разработчиков.

Поддержка и доступность

Shymkent Hub работает при поддерж­ке Astana Hub, управления цифровизации Шымкента и местной компании Tolem, которые обеспечивают хаб необходимыми ресурсами, включая мебель и технику. Все услуги технопарка, в том числе образовательные программы и коворкинг, предоставляются бесплатно. Двери центра открыты с 9 утра до 21.00 для всех желающих.

За год своего существования Shymkent Hub доказал, что даже в регионах можно создавать мощные центры инноваций. Это место, где молодые таланты находят поддержку, идеи превращаются в реальность, а стартапы становятся драйверами прогресса.

– Стартап – это несложно, – утверждает Курмангазы Муратов. – Даже если первые проекты не удадутся, продолжайте идти вперед. Седьмой проект может принести первые инвестиции, а там и до «единорога» недалеко.

Shymkent Hub – не просто технопарк. Это сообщество, которое вдохновляет, обучает и объединяет тех, кто готов менять мир. И, судя по первым результатам, Шымкент уверенно движется к тому, чтобы стать одним из ключевых IT-центров Казахстана.

