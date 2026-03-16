Более 750 участков посетили наблюдатели СНГ на референдуме в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств осуществляла мониторинг подготовки и проведения республиканского референдума в Казахстане с 24 февраля 2026 года. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ Игорь Петришенко.

По его словам, наблюдатели работали в стране свободно и независимо, соблюдая принципы международного наблюдения.

«По предложению Казахстана Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств с 24 февраля 2026 года осуществляла мониторинг подготовки и проведения референдума. Миссия работала свободно и независимо, руководствуясь законодательством страны и документами Содружества, на принципах открытости, нейтральности и невмешательства во внутренние дела государства», – отметил Петришенко.

Он сообщил, что в составе миссии были аккредитованы 161 наблюдатель.

«Работа миссии была открытой и прозрачной. Штаб миссии регулярно выпускал информационные сообщения о ходе мониторинга подготовки референдума. Были организованы пресс-подходы, даны интервью средствам массовой информации. В этой связи выражаю благодарность всем журналистам за обстоятельное и профессиональное освещение работы нашей миссии, за точность и оперативность публикаций», – сказал глава миссии.

По оценке наблюдателей СНГ, законодательная база Казахстана обеспечивает необходимые условия для проведения демократического голосования.

«Говоря о законодательной базе проведения референдума, миссия отмечает, что законодательство Казахстана отвечает общепризнанным принципам и нормам международного права и является достаточной правовой основой для свободного и демократического проведения всенародного голосования», – подчеркнул он.

Также, по его словам, Центральная комиссия референдума приняла все необходимые меры для организации голосования.

«По мнению миссии, Центральная комиссия референдума приняла необходимые меры для подготовки и проведения референдума на высоком организационном уровне. Комиссии референдума всех уровней, органы государственной власти и средства массовой информации организовали широкое освещение процесса подготовки и проведения всенародного голосования», – заявил Петришенко.

По информации миссии, в день голосования наблюдатели посетили сотни участков.

«В день референдума представители миссии посетили более 750 участков в девяти регионах Республики Казахстан. Также осуществлялось наблюдение на зарубежных участках. По информации членов миссии, участки референдума открылись вовремя, голосование началось с исполнения государственного гимна страны и проходило организованно и спокойно», – сообщил Петришенко.

Он добавил, что процедура подсчета голосов проводилась в соответствии с законом.