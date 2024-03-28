Акцию в помощь пострадавшим от паводков запустил Минкультинформ

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В настоящее время функционирует единый колл-центр для желающих оказать помощь, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МЧС

«В ряде регионов Казахстана начались весенние паводки. В отдельных регионах наблюдается нехватка рабочей силы для устранения последствий паводков и недопущения их усиления. (…) Сегодня утром в МКИ мы собрали оперативное совещание. Было решено запустить акцию «Күшіміз бірлікте» (Наша сила – в единстве. – прим. Казправда) по помощи пострадавшим», - написала министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в фейсбуке.

Координировать работу акции будет заместитель министра Евгений Кочетов.

«Уже функционирует единый колл-центр для желающих оказать помощь пострадавшим на базе сети волонтерских фронт-офисов: +7 708 706 42 42. Любой желающий может обратиться по данному номеру, чтобы предложить или получить необходимую помощь. Неправительственные организации, желающие оказать организационную или иную поддержку, могут обращаться в Центр поддержки гражданских инициатив по этому номеру: + 7 705 247 47 22», - говорится в сообщении.

#паводки #пострадавшие #акция #помощь #Аида Балаева #МКИ запуск

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