Акцию в помощь пострадавшим от паводков запустил Минкультинформ

«В ряде регионов Казахстана начались весенние паводки. В отдельных регионах наблюдается нехватка рабочей силы для устранения последствий паводков и недопущения их усиления. (…) Сегодня утром в МКИ мы собрали оперативное совещание. Было решено запустить акцию «Күшіміз бірлікте» (Наша сила – в единстве. – прим. Казправда) по помощи пострадавшим», - написала министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в фейсбуке.