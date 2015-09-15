Многим даст фору такой светофор Жубаныш БАЙГУРИНОВ

На недавнем региональном конкурсе «Лучший товар Казах­стана-2015», где свою продукцию представили свыше 20 предприятий области, большой интерес вызвали изделия ТОО «Светоком», которое налаживает серийное производство качественных светодиодных светофоров под маркой «Сделано в Казахстане». Выпускае­мое оборудование, причем самых различных модификаций, во многом уникально и отличается прочностью и долговечностью.

Предприятие располагается на базе завода «Актюбрентген», где арендует рабочие помещения. Здесь действует целая технологическая линия, подобраны высококвалифицированные кадры. Директор ТОО Иван Кисельников по профессии инженер-разработчик. Ему и принадлежит идея реализации проекта.

Долгое время он работал по своей специальности на заводе «Актюбрент­ген». А переквалифицироваться с рентгенаппаратов на светофоры его подтолкнула встреча с коллегами из московского института, где как раз и занимались разработкой светодиодов для такого оборудования. Взял тогда И. Кисельников служебную командировку и поехал в российскую столицу. Многое увиденное там и стало стимулом к тому, чтобы в Актобе открыть со временем собственное производство.

В 2002 году И. Кисельников выполнил разработку конструкторской и технической документации, а через год открытое предприятие приступило к производству первых казахстанских светодиодных светофоров. Причем изначально была поставлена высокая планка: выпускать продукцию по новейшей технологии с применением самых современных материалов.

Процесс сегодня налажен таким образом. Корпус оборудования товарищество заказывает на «Актюбрент­гене». Для его изготовления закупает в России ударопрочный материал – поликарбонат. Как говорит Иван Алексеевич, он вязкий, легкий, антивандальный. Светодиоды предприятию поставляют партнеры из Тайваня.

Остальная, можно сказать ювелирная, работа, связанная с пайкой плат, изготовлением дополнительных комплектующих деталей на высокоточном оборудовании, а затем и сборка – все это осуществляется своими силами. Доля казахстанского содержания, таким образом, составляет более 60%. При этом предприятие по желанию покупателя выполняет монтаж светофоров и пусконаладочные работы на месте установки.

О прочности и надежности продукции свидетельствует один случай, о котором рассказала ведущий специалист по внешнеэкономичес­ким связям ТОО Надежда Чернышева. В городе Кандыагаше во время ДТП водитель снес опору со светофором, но оборудование при падении на землю осталось невредимым. Дежурной бригаде оставалось разве что поднять стойку и кабель поправить, после чего светофор вновь заработал. Был бы в тот момент на этом месте какой-нибудь дешевый аналог – без полной замены оборудования не обошлось бы.

Увы, многие заказчики «клюют» именно на дешевизну, закрывая при этом глаза на качество. Вроде бы сэкономил, но скупой, как говорится, платит дважды. А продукция ТОО «Светоком», установленная на ряде улиц областного центра, исправно служит вот уже в течение многих лет, не теряя яркости свечения.

Товар этот нынче пользуется хорошим спросом. Крупными его заказчиками выступают области Западного Казахстана. Практически 90% светофорного оборудования предприятия в настоящее время установлено в Актау, Кызылорде, Жезказгане...

Продукция актюбинского производителя – специфическая, и, чтобы ее продвигать на рынке, приходится действовать только по линии госзакупок и на заказ. На склад тут не работают. Правда, тендерный процесс не всегда приносит желаемого результата – в большей части из-за недобросовестности. По словам Ивана Кисельникова, этап закупок, к сожалению, не полностью отрегулирован, и имеющимися лазейками зачастую пользуются так называемые лже-победители, не несущие какой-либо ответственности и не ратующие за увеличение доли казахстанского содержания.

Между тем ТОО «Светоком» не опускает руки, продолжает искать новые рынки сбыта, новых потенциальных покупателей. При содействии госкомпании «КAZINVEST» недавно с торговой миссией его представители побывали в Армении, Таджикистане, Кыргызстане, есть уже договоренность с Бишкеком по развитию долгосрочного сотрудничества. Там проявили большой интерес к казахстанской продукции.

В процессе деятельности ТОО «Светоком» стремится постоянно совершенствовать технологию производства светодиодных светофоров, отвечающих мировым стандартам. И потому сегодня предприятие разработало и выпускает около 20 видов этого оборудования. А ведь в самом начале пути их было всего три.

В прошлом году объем заказов был значительно выше и на производстве за сезон выпустили около 1,5 тыс. штук светофорного оборудования, хотя потенциал предприятия выше в 2–3 раза. И это при том, что с конвейера компании нынче сходит самое усовершенствованное светофорное оборудование – с цифровой индикацией длительности сигналов, квадратными платами с высокой яркостью и углом рассеивания света, светофоры на солнечных батареях, пешеходные с анимацией... Словом – на любой вкус.

Успешно на практике внедрена предприятием система диспетчерского управления и мониторинга светофорными объектами на расстоянии. В частности, этот метод применен и действует сейчас в городе Кандыагаше.

– Мы не стоим на месте, – говорит Иван Кисельников. – Несмотря на трудности, которые нет-нет да возникают в нынешних условиях, подстраиваемся под рынок и стараемся двигаться только вперед.



