Это уже не город-базар...

Визит начался с посещения Урумчи – административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района, который многие казахстанцы помнят еще с 90-х годов как место бойкой торговли с огромным ассортиментом товаров местного производства. Однако всего за пару десятков лет произошли кардинальные перемены. И бывший когда-то город-базар превратился в международный центр торгово-экономических отношений и транспортно-логис­тических связей.

Согласно последним данным, численность населения Урумчи – более 4 млн граждан. Всего же в СУАР проживают порядка 26 млн человек. Они представляют не менее 47 нацио­нальностей. И в процент­ном соотношении это большая часть от всего этничес­кого многообразия КНР.

Кстати, в качестве национальной идеи в районе продвигают мысль о том, что полиэтничность синьцзянского общества сравнима с «гранатом, зерна которого крепко держатся друг за друга». Мы то и дело слышали эту фразу, когда-то озвученную Председателем КНР. Неудивительно, что этот вкусный и сочный фрукт считается символом региона.

Акцент на единстве, сплочен­ности нации, наверное, обусловлен их историческим прошлым. Безус­ловно, трагедии, произошедшие в этом районе, оставили неизгладимый след в памяти местного населения, поскольку в терактах, случившихся здесь в разное время, погибло не менее ста мирных граждан и полицейских страны.

Подробнее об истории края нам рассказали на тематической выставке, приуроченной к 70-летию Синьцзян-Уйгурского автономного района. Официальной датой образования СУАР – крупнейшего по территории региона в составе Китайской Народной Республики – считается 1 октября 1955 года. Судя по экспозициям выставки, пионерам-энтузиастам, приехавшим на неосвоенный северо-запад, приходилось совсем непросто. Мне лично это напомнило освоение целины в Казах­стане: такие же трудовые отряды патриотично настроенных молодых людей приезжали за тысячи километров и оставались в СУАР, соглашаясь на множество бытовых неудобств. В итоге, как это часто бывает, они встречали свои половинки и семьями оставались на этой земле. Так, постепенно происходило смешение разных народов, культур, языков. При этом к каждой отдельной нацио­нальности государство всегда относилось более чем лояльно. Здесь создавались условия для сохранения самобытности этно­групп. Впрочем, такая политика продолжается и сегодня.

Шедевр музыкального искусства

Большой интерес в этой связи представляет музей 12 уйгурских мукамов при Синьцзянском инс­титуте искусств. В основе его создания лежит история сохранения шедевра средневекового творчества.

Оказывается, для спасения уникального музыкального жанра, который находился на грани исчезновения, в 1950 году Коммунис­тическая партия Китая и органы государственной власти специально отправили из Пекина в СУАР музыканта по имени Вань Туншу. Он должен был изучить и упорядочить все мукамы. И теперь можно сказать, что во многом благодаря работе этого ученого культурное наследие уйгурского народа еще продолжает жить.

Двенадцать уйгурских мукамов – это единый цикл протяженных музыкально-поэтических произведений, которые сочетают в себе пение, танец и музыку. Как рассказала экскурсовод музея Филора Фархад, это крупные классические музыкальные сюиты. И каждая из них содержит от 20 до 30 произведений. Полное их исполнение занимает более 20 часов! В 2005 году ЮНЕСКО даже включила 12 уйгурских мукамов в список нематериального культурного наследия человечества.

Кстати, в этом музее представлена и коллекция национальных музыкальных инструментов народов Центральной Азии – региона, где проходил Великий шелковый путь. Делегатам из Казахстана, конечно, приятно было увидеть среди них домбру и кобыз.

Пестрый этнический состав Синьцзян-Уйгурского автономного района предполагает и разнообразие представленных здесь конфессий. По сведениям принимающей стороны, на территории КНР распространены буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм.

Большая часть населения – мусульмане. Поэтому в регионе ­немало мечетей. А в городе Урумчи есть даже Синьцзянский исламский институт. В нем учится­ тысяча человек, еще 900 зани­маются в филиалах вуза.

Обучение бесплатное, а кроме того, государство выплачивает студентам стипендии, предусмот­ренные для оплаты питания. На территории вуза имеются биб­лиотека, общежития и столовая.

В дальнейшем ребята станут имамами, однако прежде они пройдут обучение в дополнительной школе, где будут учить китайский язык и основы права и государствоведения.

Когда пустыня становится плодородной

Покинув Урумчи, мы посетили известную в регионе ферму Тудунцзы Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Своим названием она обязана одноименной сигнальной башне. В древние времена ее использовали в военных целях для передачи информации с помощью дыма или огня. Со временем башня Тудунцзы стала намного меньше в размерах, но, как и раньше, считается значимой достопримечательностью района.

Синьцзянский производственно-строительный корпус – это особая административно-территориальная единица провинциального уровня, подчиненная напрямую центральному правительству Китая. На сегодняшний день в экономике ПСК ключевую роль играет сельское хозяйство, включая выращивание фруктов, овощей, зерна, производство

масличных культур и хлопка. Как производится сбор последнего, мы имели возможность увидеть своими глазами.

Надо сказать, проезжая поля, занятые хлопчатником, никто из группы даже представить себе не мог, что ранее в этом месте была пустыня. Напоминанием о таком прошлом были только верблюды, их тут довольно много. И что интересно, они заметно крупнее тех, что живут на юге нашей страны.

Тот факт, что плодородные поля появились там, где была пустыня, объясняет столь бережное отношение местных властей к земле. Понятно, что если она перестанет «работать», сюда вернутся пески. Но это не значит, что здесь с утра до ночи люди воюют с природой. Важно отметить: весь процесс выращивания и сбора хлопка сейчас максимально автоматизирован и не требует постоянного присутствия работников на полях.

Настоящим открытием для меня и, наверное, всей нашей группы из Казахстана, стала ослиная ферма на территории Тудунцзы. Тут выращивают ослов, но не столько для мяса, сколько для сбора-продажи их молока. Как выяснилось, это довольно популярное лакомство местных жителей. Более того, они приписывают ему много целебных свойств. Думается,­ тут можно было бы провести аналогию с саумалом, потому как особо полезным считается только что собранное ослиное молоко.

Традиционный и колоритный Инин

Город, больше известный нам как Кульджа, – центр Или-Казахского автономного округа – гостеприимно встретил нас солнцем. Погода благоприятствовала тому, чтобы мы посетили особенно значимые достопримечательнос­ти Инина.

И первой из них стал этнографический центр Казанчи. Так называемый город в городе занимает площадь около 23 кв. км. Его колоритные улочки и обустроенные в этностиле дома так и манили зайти, познакомиться с местными жителями.

И нам не смогла отказать одна из уйгурских семей, они даже радушно налили нам чаю. Пока мы осматривались вокруг, Курманжан Маматжан рассказал о себе. Все его дети успешно окончили вузы Китая, устроили свою жизнь. А он со своей женой – на пенсии, живут тут и очень рады каждой встрече с туристами, многие из которых приехали из РК.

Главной ценностью старого города по праву считают мечеть Шэньси. Одной из древнейших построек Инина исполнилось 270 лет. В отличие от традиционных мечетей, распространенных в Центральной Азии, архитектурный облик Шэньси напоминает пагоду.

Высота деревянной мечети – 18 м, общая площадь комплекса – 7 300 кв. м. На территории расположены административное здание, минарет, библиотека, главный молитвенный зал и помещения для омовения.

Комплекс может одновременно вместить более 2 000 верующих. Да, мечеть действующая, но поскольку постройка довольно старая, намаз чаще читают тут под открытым небом. Благо погодные условия к этому располагают.

Ининцы вообще много времени проводят на улице. Танцуют, поют, собираются, чтобы просто общаться друг с другом. В большинстве своем это добрые, милые люди, далекие от политики и важных проектов. И это, конечно же, подкупает туристов, которые путешествуют по СУАР.

Аккордеоны Александра и баурсаки Кабидоллы

Другая, не менее значимая дос­топримечательность Инина – историко-культурный квартал Люсин. Уникальная шестиугольная планировка улиц и переулков легла в основу названия района, которое переводится как «улица шести звезд». Здесь проживают уйгуры, ханьцы, казахи, хуэйцы, русские и представители многих других национальностей.

Мой вам совет: если когда-нибудь будете в этом квартале, то обязательно уделите время музею аккордеонов. Его основатель – коллекционер и музыкант 67-летний Александр Зазолин. Он этничес­кий русский, но родился и вырос в Инине. Всю свою жизнь этот мужчина посвятил коллекционированию и ремонту любимого музыкального инструмента.

Как рассказывал ранее сам Александр, он начал учиться игре на аккордеоне еще в 10-летнем возрасте, а в 15 лет занялся их ремонтом. Но первый свой инструмент он купил через несколько лет. Однако потом их было немыслимое количество.

Власти СУАР, зная о многочис­ленной коллекции Александра Зазолина, предложили ему соз­дать свой музей. Специально для этого были выделены средства из бюджета, и все аккордеоны музыканта нашли в нем свое «законное» место.

А знали ли вы, что происхож­дение современного аккордеона восходит к древнему китайскому музыкальному инструменту? И для меня это стало открытием. Он называется «шэн» и извлекает­ звук посредством вибрации язычка потоком воздуха. Так вот исследования показывают, что китайский шэн появился около 3000 года до нашей эры. И именно его появление на западе оказало глубокое влияние на их музыкальные инструменты. «Можно сказать, что от него впоследствии и появились губные гармошки и аккордеоны», – с многозначительным видом поведала экскурсовод.

На улице Люсин мы также успели поговорить с одним из местных казахов, с рождения проживающим в этом районе. Кабидолла Кокеш – человек здесь известный. Его отец – казах, мать – русская, а жена – уйгурка. Среди родственников также немало дунган.

Взрослые дочери Кабидоллы-аға живут в Урумчи и Шанхае. А он занимается тем, что время от времени принимает туристов в своем красивом, уютном доме, который достался ему от родителей.

– Раньше я часто ездил в Казахстан к родственникам, но уже давно не был у них, – рассказывает Кабидолла Кокеш. – Сейчас я на пенсии, и меня все время просят встретиться с туристами, поговорить с ними. Мы даже стараемся накрывать им столы из тради­ционных казахских блюд. Варим мясо, жарим баурсаки. Делаем все так, как положено.

На вопрос же о том, как он не забыл свой родной язык, аға отвечает: «В Кульдже живет много казахов, поговорить с ними всегда есть о чем».

От производства до маркетинга

В последний день визита в СУАР мы проехали в город Хоргос. Китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) – проект государственного уровня, согласованный лидерами РК и КНР еще в 2003 году.

Признаюсь, в международном пункте пропуска я была в первый раз. И что хотелось бы подчерк­нуть, так это доброжелательную атмосферу не только среди продавцов-покупателей, но и сотрудников паспортного контроля.

Мы не попали в торговые точки Хоргоса. Но судя по их количест­ву, можно предположить, как активно идет здесь торговля даже на уровне мелких предпринимателей и физических лиц.

Отдельным пунктом нашей программы стало посещение современного сельскохозяйст­венного технопарка. Как сообщили его представители, Horgos agricultural science and Technology development group Co. Ltd. основана в 2020 году и специализируется на предос­тавлении услуг по всей цепочке сельского хозяйства.

Дело в том, что на территории технопарка возведены умные теп­лицы, где можно вести конт­роль за системами управления и выращиванием плодоовощной продукции. По словам работников компании, они интегрируют­ ресурсы от производства до маркетинга.

Мы не только смогли отведать здесь фрукты и овощи технопарка, но и воочию наблюдали, как в этих условиях выращивают экс­портируемую продукцию. По словам представителей фирмы, урожайность в таких теплицах с квадратного метра – не меньше 60 кг за год. И это в шесть раз превышает показатели традиционного выращивания.

Работники технопарка, среди которых немало казахов, довольны своей работой, зарплатой, а главное, тем, что вносят лепту в развитие двусторонних отношений между нашими странами. И это, пожалуй, еще раз доказывает, что в Китае даже простые люди настроены на сотрудни­чество с Казахстаном в разных его проявлениях.