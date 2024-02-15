Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом

Общество
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Махаббат Жаксылыкова, Шымкент

Судья апелляционной коллегии Назира Аманкулова отменила ранее вынесенное постановление межрайонного специализированного суда Шымкента, прекратившего административное дело за отсутствием состава правонарушения в отношении журналиста Atameken Business Марины Низовкиной. Постановлением суда корреспондент признана виновной в клевете, и в виде наказания ей назначен штраф в сумме 621 тыс. тенге.

фото из архива "КП"

На журналиста обиделся первый заместитель департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраимов, который счел, что в публикациях в социальных сетях Марина Низовкина распространяет о нем ложные сведения. При этом протокол об административном правонарушении составлен на одну публикацию, но сторона защиты полковника настаи­вала на том, что это длительно продолжающее­ся правонарушение, и требовала рассматривать их в совокупности.

Чтобы найти ответ на вопрос, есть ли в текстах клевета, по ходатайству адвокатов полковника была проведена психолого-филологическая экс­пертиза. Перед экспертами Центра судебных экспертиз г. Актобе стояла задача выяснить, в каких словах и выражениях содержатся клевета и ложные сведения. В итоге они сделали заключение, что в публи­кациях клеветы не обнаружено.

Полицейский, воспользовавшись своим правом, ни разу не появился в зале судебных заседаний. Ответчик и ее адвокаты ходатайствовали о его личном присутствиии, чтобы непосредственно из уст полицейского услышать, в каких, собственно, словах или выражениях содержится клевета. Защита полковника ссылалась на то, что во всем тексте содержатся “негативные сведения”.

– Критика – это не клевета! – так прокомментировала постановление суда адвокат Наталья Бурмистрова. – Однако, по мнению суда, журналисты не вправе публиковать информацию до того момента, как вступит в силу приговор, в котором будет установлена вина этого человека. В противном случае любого из вас могут обвинить в совершении административного правонарушения.

#суд #соцсети #Журналист #полицейский #публикации

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