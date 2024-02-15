Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
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Махаббат Жаксылыкова, Шымкент
Судья апелляционной коллегии Назира Аманкулова отменила ранее вынесенное постановление межрайонного специализированного суда Шымкента, прекратившего административное дело за отсутствием состава правонарушения в отношении журналиста Atameken Business Марины Низовкиной. Постановлением суда корреспондент признана виновной в клевете, и в виде наказания ей назначен штраф в сумме 621 тыс. тенге.