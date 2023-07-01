Мобильные общественные пространства появятся в казахстанских селах

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мобильные общественные пространства будут функционировать в селах Туркестанской, Атырауской областей, а также в пригороде Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

Фото: cisc.kz

В Атырауской, Туркестанской областях и Алматы при поддержке Министерства информации и общественного развития РК реализуется проект «Жастар кеңістігі». В рамках проекта КФ «Фонд социальных проектов» создает мобильные общественные пространства, организует и популяризирует семейный познавательный отдых.

«В рамках проекта особое внимание мы уделим сельской молодежи. Для того чтобы ребятам не было тяжело добираться в областные центры, наши тренеры сами будут ездить по регионам. В селах мы проведем обучение востребованным профессиям: программированию, мобилографии, SMM, актерскому мастерству, а также навыкам по оказанию первой медицинской помощи. Всего обучением планируем охватить более 200 молодых ребят из 10 сел Туркестанской и Атырауской областей», – говорит руководитель проекта Ербол Кенгербаев.

По его словам, первыми обучающие краткосрочные курсы пройдут молодые ребята из села Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Мобильные общественные пространства здесь будут работать с 1 по 3 июля.

Кроме того, для популяризации семейного культурного отдыха общественники намерены организовать различные кружки для детей и подростков.

«Мы хотим возродить старые семейные традиции. Будем привлекать всех членов семей к участию в мероприятиях по благоустройству дворов, установке скворечников. Мы верим, что такое совместное времяпровождение будет благоприятно влиять на институт семьи, повысит экологическую осознанность, способствует развитию семейно-культурного отдыха.

Также будем проводить такие мероприятия, как «Ночь в музее», киновечера, организуем дебатные кружки для развития критического мышления, мероприятия по повышению финансовой грамотности и социальной адаптации «Бизнес-молодость», – рассказал Ербол Кенгербаев.

Отметим, что проект «Жастар кеңістігі» будет реализовываться до конца 2024 года.

С подробной информацией о проекте и графиком выезда тренеров можно ознакомиться на странице Jastar.kenistigi в Instagram.

#общество #молодежь #НПО #села

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