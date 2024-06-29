Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах

После десятка лет самокатно-скутерного «разгула» с массой ДТП с их участием и далеко небезобидными последствиями в законодательстве появились нововведения, призванные навести порядок в этой сфере.

Электросамокаты, скутеры и мопеды массово пренебрегают Правилами дорожного движения. Полицейские бьют тревогу еще и потому, что ими нередко управляют несовершеннолетние. Пользуясь доступностью транспорта, детвора стремится почувствовать себя в роли лихих гонщиков, разъезжая на стадионах, в скверах и во дворах. Неожиданное появление такого водителя на тяжелом электросамокате может привести к плачевным последствиям. Один из наших коллег, к примеру, после лобовой встречи с юным самокатчиком попал на операционный стол, а затем еще долго залечивал свои травмы.

Не меньше проблем вызывает и неожиданное появление самокатчика или скутериста на оживленных улицах, где они сами частенько становятся жертвами столкновений с автомобилями. По данным сайта Polisia.kz, свыше 10 тыс. водителей мопедов и самокатов привлечены к административной ответственности в Алматы с начала июня – 4 тыс. 800 водителей мопедов и 5 тыс. 200 самокатчиков. В основном их наказывают за нарушения ПДД (игнорирование требований правил перевозки пассажиров, проезда перекрестка, требований обязательного использования средств защиты).

За первый летний месяц привлечено к ответственности порядка 100 родителей. Они допустили своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности.

Как сообщила руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек, с начала года с участием мопедов и самокатов в Алматы произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.

– С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения фактов нарушения ПДД сотрудниками строевых подразделений алматинской полиции проводится масштабная отработка, направленная на разъяснение требований законодательства в части эксплуатации мопедов и самокатов. На данном этапе за различные правонарушения к административной ответственности привлечено более 10 тысяч водителей мопедов и свыше 7 тысяч самокатчиков. 384 мопеда водворены на специализированную штрафную стоянку. Кроме того, повсеместно проводится праворазъяснительная работа с пользователями мототранспорта и самокатов, – отмечает она. – Цель рейдовых мероприятий – не запретить эксплуатацию мопедов и самокатов, а напомнить о персональной ответственности, призвать к неукоснительному соблюдению ПДД и научить культуре вождения.

Согласно принятому закону, с осени этого года все любители порулить мопедами, или, как их еще называют, скутерами, должны пройти обучение и обзавестись документами на право вождения. Ожидается принятие мер и по идентификации скутеров. В скором времени их водителей обяжут получать на них номерные знаки. Соответствующий закон был принят в мае. Но владельцам этой техники дали полгода на то, чтобы оформить и зарегистрировать госномер на своего двухколесного друга, а также при необходимости пройти обучение и получить водительское удостоверение.

Но если со скутерами, резво рассекающими по улицам, решение проблемы отчетливо прорисовывается, то с самокатами пока не очень, они стоят в одном ряду с велосипедами, а проблем от их внезапных виражей на городских тротуарах меньше не становится.