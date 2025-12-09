Модель серии «45»

Сделано в Казахстане
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В Петропавловске освоен выпуск нового поколения пассажирских вагонов

фото пресс-службы СМК

Казахстанская компания RWS Wagon (ТОО «ЗИКСТО»), входящая в холдинг Railways Systems KZ, продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из ведущих производителей пассажирского подвижного состава в республике. При поддержке государства предприятие не только завершает нынешний год масштабными поставками вагонов, но и готовится к серийному выпуску инновационных моделей серии «45».

По информации пресс-службы предприятия, только в ноябре текущего года завод отправил национальному железнодорожному перевозчику – АО «Пассажирские перевозки» (входит в АО «НК «КТЖ») – очередную партию из 27 пассажирских вагонов серии «44».

Поставка осуществлена совместно с АО «Фонд развития промышленности Казахстана». В течение года посредством того же механизма предприя­тие передало перевозчику 80 вагонов различных типов.

Напомним: Фонд развития промышленности финансирует проекты в сфере обрабатывающей промышленности, производственной и транс­портной инфраструктуры, направленные на создание новых рабочих мест, увеличение выпуска экспортоориентированной продукции и привлечение внешних и внутренних инвестиций в отечественную экономику.

Таким образом, за 2024–2025 годы национальная компания «Казахстан темир жолы» получила 157 единиц подвижного состава, произведенных в Петропавловске. С конца текущего года RWS Wagon выводит на рынок принципиально новое поколение пассажирских вагонов – серию «45». Их поточное производство начнется после успешной сертификации по требованиям ЕАЭС ТР 001⁄2011.

До конца нынешнего декаб­ря планируется суммарно поставить 100 вагонов новой серии для национального и частных перевозчиков, в 2026 году объе­мы увеличатся до 140 единиц, а в 2027-м – до 150.

Новые вагоны получили полностью переработанную конструкцию: пневмоподвеску для повышенной плавности хода; коррозионно-стойкий кузов увеличенной длины с улучшенной шумоизоляцией; обновленный интерьер из износостойких материалов; систему микроклимата и обеззараживания воздуха, рассчитанную на дальние марш­руты; транс­формируемые салоны, поз­воляющие превращать дневные диваны в полноценные спальные места; USB и 220 В у каждой пассажирской полки, Wi-Fi, современное освещение и акустику; биотуалеты нового поколения с замкнутой системой переработки отходов; системы видеонаблюдения и пожаротушения; подсветку платформенных зон и бегущие строки для информирования пассажиров.

Каждый вагон рассчитан на 36 спальных мест – именно столько пассажиров можно будет разместить в его девяти комфортных купе, сохранив удобство и свободу передвижения. Высокая автономность позволяет следовать без первой экипировки до 24 часов, что значительно расширяет возможности формирования маршрутов дальнего следования.

Благодаря новым конструктивным решениям двухвагонный сцеп с однотамбурным кузовом позволяет обслуживать состав меньшим числом проводников, что снижает эксплуатационные расходы перевозчиков.

Компания RWS Wagon уже начала обучение сотрудников «Пассажирских перевозок» особенностям эксплуатации новых вагонов. На станциях в Алматы, Павлодаре, Актобе, Мангистау, Кызылорде и Астане проходят практические занятия для первых 30 специалистов. По завершении программы они получат соответствующие сертификаты.

Параллельно формируется единый регламент гарантийного обслуживания новых моделей. Производитель планомерно увеличивает долю выпуска казахстанских комплектующих: уже используются отечественные колеса и подшипники, с 2026 года предусмотрено внедрение локализованных осей и элемен­тов интерьера.

Холдинг Railways Systems KZ, объединяющий предприя­тия в Экибастузе и Петропавловске, формирует полный цикл производства и способст­вует развитию машинострои­тельного потенциала Казахстана.

Системный выпуск и стабильные поставки новых вагонов обеспечат планомерное обновление подвижного пассажирского парка страны. По итогам текущего года и в перспективе ближайших лет RWS Wagon становится ключевым поставщиком технологичного подвижного состава, способного конкурировать с зарубежными аналогами и обеспечивать пассажирам комфортные и безопасные поездки.

Как отметил председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, запуск новой серии пассажирских вагонов – это результат системной работы отечественных предприятий и эффективных мер государственной поддержки отрасли.

– Сегодня в железнодорожном машиностроении действуют приоритет закупок у казахстанских производителей, налоговые и инвестиционные преференции, – подчеркнул отраслевой эксперт. – Эти меры позволяют предприятиям расширять производство, увеличивать локализацию и внедрять новые технологичные решения. RWS Wagon наглядно показывает, что казахстанская продукция способна конкурировать с зарубежными аналогами и обеспечивать республику собственным современным подвижным составом.

