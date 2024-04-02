Могу помочь. Это история не про пиар, а про доброе сердце

Общество
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Галина Вологодская

Несколько друзей в Усть-Каменогорске тратят свои деньги и время на помощь тем, кому трудно.

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«Сами знаете, какие цены в магазинах, один раз зашел, взял самое необходимое – минимум 15 тысяч тенге оставил…» Благотворительность и волонтерство вот уже несколько лет прописались в жизни устькаменогорца Рената Оразбая. За это время молодой человек повидал море непростых ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Вот только что он завез продукты и хозяйственные мелочи человеку с инвалидностью. Мужчина остался в городе совсем один, все родные живут далеко. Человек после операции не то что выйти в магазин не може  – по дому передвигается с трудом. Да если бы даже и мог выйти, много ли он купит на пособие?

Вместе с Ренатом в команде еще трое-четверо постоянных волонтеров. Это парни, у которых совсем небольшой бизнес. Кто-то занимается доставкой, кто-то ремонтом, наладкой… Заработки точно не гигантские, чтобы бездумно сорить деньгами. Плюс у каждого своя семья, свои обязательства перед родными. И все же практически каждый месяц друзья выкраивают определенную сумму, чтобы помогать другим.

– Скидываемся кто сколько может, – рассказал Ренат. – В среднем в сумме получается 70–80 тысяч тенге. В городском отделе занятости и социальных программ всегда наготове списки многодетных, малоимущих. Берем 5-6 адресов, специально закупаем большие упаковки по 5-6 килограммов с расчетом, чтобы хватило на месяц-два. Макароны, рис, гречку, муку, горох, подсолнечное масло, чай, мыло, зубную пасту… Самое необходимое. Развозим. Но даже большие запасы в многодетных семьях улетают мигом.

Друзья никогда не участвуют в показательной благотворительности, себя не афишируют. Как бы пафосно ни звучало, они помогают действительно по зову сердца. Потому что так их воспитали родители.

– Можешь помочь – помоги, – процитировал Ренат наставление своего отца. – Мы же люди, важно по-доброму относиться к друг другу.

Самые благодарные взгляды – у мам. В августе 2023 года перед началом учебного года парни помог­ли одной семье со сборами в школу. Женщина на инвалидности, одна воспитывает двоих детей. Друзья сложились, собрали бюджет 150 тыс. тенге. Купили ребятишкам вещи для учебы, зимнюю одежду, обувь. У мамочки глаза светились от радости. Сама она ни за что не смогла бы найти нужную сумму.

Бывают и противоположные примеры, правда, к счастью, крайне редко. Ренат с усмешкой вспомнил, как после того, как передал коробку с продуктами одной женщине с детьми, та стала забрасывать его сообщениями с просьбой дать денег. То две тысячи тенге попросила срочно скинуть, то четыре. Оказалось, женщина пьющая, деньги ей нужны были не на ребятишек, а на спиртное...

По словам Рената, в Восточном Казахстане благотворительность стала постоянным хорошим явлением. Крупные компании опекают детские дома, небольшие предприятия берут шефство над детьми-сиротами. Немало просто отзывчивых граждан, помогающих нуждающимся по зову сердца.

Как показал опрос, проведенный активистами областной Ассамблеи народа Казахстана, почти половина респондентов регулярно переводят деньги в благотворительные фонды или собирает вещи и продукты для малообеспеченных семей. Еще примерно треть опрошенных оказывает помощь время от времени, примерно 5% – только своим знакомым.

– Распространенный вариант помощи – передать вещи на благотворительность, – пояснили общественники. – В городе действует магазин «Все за спасибо», одежду с благодарностью принимают в храмах, чтобы затем раздать бедным. Если человек готов пожертвовать только своим временем, он может стать волонтером – помочь, например, в заготовке дров или уборке двора пожилым людям. У нас большинство студентов так волонтерит. Главное, чтобы добро шло от души.

#Усть-Каменогорск #помощь #волонтеры #благотворительность

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